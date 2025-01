¿Qué música escuchan sus hijos?

Rocío Mendoza Madrid Miércoles, 15 de julio 2020, 19:51 Comenta Compartir

Los hijos de Pampa García Molina andan obsesionados con el hecho de que a Mari Trini se le haya caído una estrella en el jardín. Tienen 5 y 3 años. «¿Cómo es posible?», cuestiona Yann. «Es por la fuerza de la gravedad», contesta su hermano mayor. En el fondo de esta divertida anécdota hay dos realidades: que su madre es física de formación y que en casa no solo se oye música 'infantil', sino que se comparte la lista de canciones favoritas de toda la familia. Aunque habría que contar una tercera: que la música no es algo vacío, sino que puede estimular las mentes de los pequeños hasta terrenos insospechados.

A pesar de que nadie discuta esto hoy en día, cabe preguntarse hasta qué punto nos preocupa qué tipo de música oyen los niños. Las opciones son como los estilos musicales: hay para todos los gustos. Salvo alguno que músicos y educadores coinciden en vetar por sus letras sexualizadas o violentas, todos son bienvenidos. La peor música, como dice el psicólogo infantil Alberto Soler, es o la que no se oye o «la que se sustituye en casa por el triste sonido de fondo de la televisión».

A partir de ahí, hay que tomársela como una forma de diversión, pero también como un vehículo de educación. Las melodías y canciones amplían el mundo de los más pequeños y su cultura, con ellas educan su oído y forman su criterio y también son un vehículo de transmisión de valores. Pero se corre el riesgo de dejarse llevar por la corriente 'mainstream' y limitar la formación musical con un menú muy pobre. ¿No se imagina a su hijo o a su nieto tarareando nada que no sea la taza, la cuchara y la tetera? Dé el salto. Vaya más allá de las típicas melodías del producto comercial creado 'ad hoc'.

El primer género que se puede venir a la cabeza es la música clásica. Hay niños que ya han oído el repertorio completo de Mozart incluso antes de nacer. Padres obsesionados con la idea de que oír al prodigio de Salzburgo convertirá a su prole en superdotada hay muchos. Y cierto es que la música ayuda al desarrollo cognitivo desde bebé. Pero ni es para tanto ni es algo que esté vetado al resto de estilos. «La música es el estímulo que más partes del cerebro activa», explica Silvia León, pedagoga musical especialista en primera infancia. «La exposición desde recién nacidos a la música, especialmente a la clásica y su desarrollo según van creciendo, ya sea cantando, bailando o tocando un instrumento, tienen multitud de efectos positivos en los niños», defiende. Estos van desde la mejora del habla y la expresión corporal (al cantar y al bailar), al entrenamiento de la memoria, por ejemplo, al enfrentarse a recordar una letra. Esta especialista explica que también «la percepción de los patrones rítmicos aumentan el razonamiento para encontrar soluciones más complejas a problemas matemáticos y de lógica». Y en un terreno menos pragmático destaca que «el simple hecho de enfrentarse a una disciplina artística hace que el niño desarrolle su mundo interior». Con este punto de partida, mejor no privarlos de este tesoro. Ahora bien, ¿con qué repertorio?

Los defensores de que no solo de música infantil se alimenta el oído de los niños se encuentran incluso entre los músicos que se dedican a este género. Es el caso de Petit Pop, claro exponente de la calidad en estas lides. Más que música infantil, ellos prefieren clasificarla como «familiar». El grupo está formado por exmiembros de bandas que en su día fueron referentes de la escena popera alternativa, como Nosoträsh, que continuaron su carrera con este tipo de canciones cuando fueron padres. Lara González, teclista y vocalista del grupo asturiano, cuenta que hacen la música que «les sale». «Resulta que es música para familias en la que tenemos en cuenta los puntos de vista de los peques y de los adultos», apunta. Petit Pop «es el resultado de un proceso natural, no de la realización de un proyecto con un plan y objetivos predefinidos», aclara. La música forma parte de sus vidas y así lo han asimilado sus hijos, que también «oyen de todo» lo que se pone en casa. «Pero desde pequeños tienen su propio criterio y eligen lo que prefieren», cuenta. Pampa García, la madre de los niños protagonistas de la divertida anécdota del principio, coincide en esta postura al reconocer que «no es una decisión intelectualizada» el hecho de que comparta su lista de Spotify con sus hijos, en la que pueden estar artistas tan dispares como Rocío Jurado, La bienquerida o Amparanoia. Pero sí ha reflexionado sobre el particular al darse cuenta de que mucha oferta musical para niños está basada «muchas veces en hacer mucho ruido con muchos colorines y conceptos muy básicos». Ella quería algo más. «Tenemos cierto cuidado con la dieta que comen porque es importante para la salud. Salvando las distancias (no creo que tengan la misma importancia) sí me gusta que vean libros, películas y escuchen música con un criterio estético», explica. Sobre qué es más adecuado o no, los padres amantes del rock y del pop no deben tener reparos a la hora de compartir. Al contrario. Para la teclista de la banda asturiana, «la música es un medio de expresión y de comunicación. Si lo que buscas es impulsar emociones y buscar el gusto estético musical, en principio toda la música, quizá al volumen debido, es adecuada para cualquiera», concreta. En el tipo de música que ellos desarrollan, también se encuentra la Fantástica Banda, conocidos por poner música a poemas de autores clásicos como Lorca o Gloria Fuertes, o Soy Ratón. En cuanto a la variedad, Lara González cree que «volver al boom de los 80 con tanta música específica para el público infantil va a ser difícil, pero cada vez hay más y mejor». Al tiempo, la asturiana defiende que debe haber cabida para «la transmisión de clásicos y para nuevas formas de entender la vida y la música».

Para otros, como el psicólogo infantil Alberto Soler, autor de varios libros de éxito como 'Niños sin etiquetas', las canciones son una forma importante de transmitir valores. Entiende que «tus gustos musicales dicen mucho de ti, hay unos valores detrás de cada canción y cada disco que escuchas, y eso se les transmite», escribe en una reciente publicación. Además, cada tema es una historia y, por lo tanto, como sucede con los cuentos, son una oportunidad para que se planteen «situaciones que pueden ayudar a los niños (y adultos) a comprender el mundo en el que vivimos». En su caso deja al margen su faceta de profesional porque «tampoco se trata de programar el futuro de tu hijo por la música que le pones», pero sí cree que si les instruyes, cuando crezcan lo agradecerán. «A los niños les gusta el rock, el pop, la música tradicional, los cantautores…», recuerda. En su casa suena «Pearl Jam, AC/DC, Smashing Pumpkins, Nirvana, Foo Fightrers, Oasis, Green Day (...) y, por supuesto, The Beatles». Eso sí, a pesar de parecer «quisquilloso», sí defiende que hay que tener cuidado con las letras porque pueden enseñar bien o lo peor.

¿Debemos actuar como censores ojo avizor? Pampa García reconoce que no le gustan las letras sexualmente explícitas porque son machistas y, muchas veces, violentas. Pero ir más allá es complicado. Su postura es la del acompañamiento. Pero para la música y en general. Si le preocupa que se topen con una letra sobre amor que no van a entender, como en el resto de circunstancias vitales, lo suyo es explicarlo. La cantante de Petit Pop defiende que «en la mayoría de fiestas se debería cuidar un poco que las letras de las canciones no vayan contra los valores que se pretendan inculcar». Pero, sobre todo, defiende que hay que quitarle la intención didáctica a las cosas que hacemos con los niños y reclama que «escuchar música por placer es un arte que hay que promover». Sea.