Ella tenía el cráneo roto pero él aseguró que se había atragantado

La pareja cenó una barbacoa en la nave industrial donde trabajaba. Entrada la noche se marcharon y a las dos de la madrugada el hombre volvió a pedir ayuda para su mujer, de 31 años. Ella tenía el rostro ensangrentado. El hombre, de 37 años, ... dijo que se había atragantado con una espina. Pidió ayuda al 112. Al llegar los sanitarios encontraron que la mujer había sido golpeada en la cabeza, según fuentes policiales. La sangre salía de sus oídos y tenía dificultad para respirar. Su pronóstico era grave. Tuvo que ser intubada para el traslado.

Ocurrió en la noche del lunes en Torrejón de Ardoz, Madrid, y esta tarde el Juzgado de Violencia Sobre la Mujer de la localidad ha acordado dictar prisión provisional comunicada y sin fianza para el presunto agresor, que ha sido detenido por la Policía Nacional. Ambos eran empleados de la misma compañía de transportes y la noche de la agresión abandonaron las instalaciones en el coche de empresa.

No obstante, esa misma madrugada, la mujer ingresó en el hospital más cercano, el de Torrejón. Estaba en estado vegetal y no se recuperaría por el traumatismo craneoencefálico severo que había sufrido. La Policía Nacional seguía las pistas del caso. La versión del hombre era contradictoria y con lagunas, y lo que encontraban en el lugar de los hechos reafirmaba las sospechas de los investigadores. Un día después de ingresar, la mujer falleció. No había denuncia previa por violencia de género. El hombre ha sido acusado por homicidio.

De confirmarse que éste es un caso de violencia de género, y contando el suceso ocurrido ayer en el Raval, de una joven degollada delante de su hijo, las víctimas mortales de agresiones machistas durante 2020 sumarían 23, sin contar otros dos casos en investigación. Desde que comenzó a llevarse el registro específico de mujeres asesinadas por sus parejas o exparejas, en 2003, ha habido 1.056 víctimas, incluyendo a las dos de esta semana.