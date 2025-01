Lo que los padres no quieren escuchar

Leonoticias León Miércoles, 29 de enero 2025, 09:52 | Actualizado 14:51h. Compartir

¿En cuántas ocasiones hemos realizado alguna de estas afirmaciones sobre nuestros hijos? 'Mi hijo es muy lento haciendo los deberes', 'tarda mucho en hacer lo que le pido' o 'mi hijo se olvida de las cosas y se queda en blanco cuándo se enfrenta a un exámen'.

Estas y muchas otras afirmaciones que observamos en el crecimiento de los más pequeños pueden servir de señales para localizar un problema.

Las investigaciones han demostrado que los niños/as que desarrollan buenas habilidades tienden a tener más confianza, más autonomía y tienen más posibilidades de tener éxito académico.

La importancia de una detección temprana

Lo que cotidianamente se hace es etiquetar al niño/a como vago, distraído o problemático, y los padres suelen evadirlo con la creencia que esto se arreglará por sí solo con el paso del tiempo. Por ello, no se identifican ni diagnostican diversas dificultades que pueden ser factores de riesgo en las siguientes etapas educativas, provocando bajo rendimiento escolar, problemas de baja autoestima, socioemocionales o conductuales, entre otros.

Ampliar Imagen de una niña con dificultades ante un libro Academia Abella

Estas dificultades (problemas espaciales, dislexia, discalculia, dislalias, déficit de atención, atención dispersa o hiperactividad, etc.) regularmente no se atienden hasta que el niño/a llega a una situación drástica, académicamente hablando, o cuando comienza a manifestar problemas severos de conducta.

Es importante mencionar que dichas deficiencias o problemas (cognitivos, de lenguaje, matemáticos, y de lectura o escritura) que en la edad de educación primaria pasan desapercibidos por falta de evaluaciones y del desconocimiento de padres y maestros en esta área, si no se tratan a tiempo son muy difíciles de modificar a una edad más avanzada o resultan incluso irreversibles.

Cada vez son más evidentes estos trastornos en niños/as de secundaria, ya que la dificultad se incrementa en esos cursos y es ahí cuando descubrimos que algo no funciona e intentamos ponerle remedio, sin darnos cuenta que ese fracaso escolar no solo se puede resolver desde un punto de vista académico, este necesario, por supuesto, pero tiene que ser complementado con un programa de estimulación para corregir esas dificultades que no les deja avanzar (lateralidad cruzada, bajo razonamiento, baja visión espacial, dificultades en comprensión audioverbal y/o comprensión lectora, memoria baja…).

Detectar el problema y ponerle solución

Por eso es tan necesario realizar una prueba para detectar dónde está la dificultad, en la cual podemos detectar si el niño entiende lo que le dicen (de tal modo que si tiene problemas cuando le hablan, es complicado que pueda entender una explicación del profesor en clase, esta es la tan desconocida comprensión audioverbal, que no debemos confundir con el déficit de atención), si comprende imágenes, si tiene fluidez de vocabulario, si entiende lo que lee (muy importante, ya que si no lo entiende difícilmente podrá estudiar), si tiene problemas de memoria (existen niños brillantes a nivel cognitivo y con dificultades en el colegio por tener problemas en la memoria), si tiene dificultades espaciales (tendrá muchos problemas con los contenidos que se darán en la áreas de matemáticas y de lengua, aunque su razonamiento sea bueno), si es capaz de resolver un problema cotidiano en un tiempo determinado… Como pueden ver todos estos aspectos son fundamentales dentro del desarrollo escolar, y a su vez puntos esenciales en su día a día.

Con esta prueba podemos valorar los posibles déficits de nuestros hijos/as, y a partir de ese momento es cuando podemos plantear como trabajar para intentar solucionar los problemas existentes. ¿Si pudieras saber dónde tiene tu hijo/a una dificultad te gustaría saberlo?

En la Academia Abella pueden ayudarte a mejorar las dificultades de tu hijo/a con un programa específico, evitando el fracaso escolar y problemas en el futuro en su vida cotidiana.