Disfruta de la mejor cocina tradicional de la provincia en Salones Victoria

Pablo Álvarez Santa Marina del Rey Viernes, 24 de enero 2025, 08:20

Son muchos los que buscan un restaurante en donde poder disfrutar de todos los manjares de la gastronomía leonesa. A pocos minutos de la capital, el restaurante Salones Victoria se ha posicionado como uno de los locales de referencia de la comarca del Órbigo. Con más de seis décadas de experiencia en los fogones, el local ubicado en Santa Marina del Rey ofrece una amplia propuesta culinaria con la que poder disfrutar de algunos de los platos más reconocidos de nuestra cocina. Sopas de trucha de Órbigo, cocido maragato, mollejas, pulpo a la gallega o lechazo asado no faltan en una carta que busca satisfacer el paladar del comensal más exigente.

Ampliar El restaurante fusiona la cocina tradicional leonesa con sabores innovadores. Salones Victoria

Su situación privilegiada es uno de los puntos fuertes del local. Santa Marina del Rey se ubica a medio camino entre León y Astorga, lo que lleva a muchos excursionistas y viajeros a hacer parada en el restaurante para disfrutar de un menú asequible y variado. Muchos de los clientes han destacado la profesionalidad y el buen servicio que ofrece un restaurante que cuenta con menús todos los días del año a un precio super competitivo.

Carta amplia y variada

Una de las señas de identidad de Salones Victoria es la gran variedad de productos que encontramos en la carta. Como entrantes, podemos elegir desde chipirones a la plancha hasta una tabla de embutidos de León. Opciones clásicas para empezar la comida como los calamares fritos con alioli o las zamburiñas a la plancha no faltan tampoco en la selección. Por si fuera poco, las reconocidas sopas de trucha del Órbigo, especialidad de la casa, ponen la guinda a una lista de entrantes en donde también encontramos los tan demandados pimientos rellenos de la casa o la ensalada leonesa.

Como plato principal, Salones Victoria ofrece una amplia variedad de carnes. Lechazo al horno, chuleta de ternera o solomillo a la plancha no faltan en una lista en donde también podemos encontrar diferentes tipos de cachopos, así como chuletillas de lechazo y codillo de cerdo al horno. Para los amantes del pescado, no podía faltar el bacalao al ajo arriero o la cazuela de merluza con gulas y gambas al ajillo. El lenguado gratinado con alioli completa una selección que plasma a la perfección la esencia de la gastronomía leonesa.

Ampliar Carta de menús Salones Victoria

Para la cena, el restaurante ofrece una carta especial en donde podemos encontrar todo tipo de hamburguesas y bocatas, así como varios tipos de pizzas por menos de 10 euros. Mención especial merece la oferta Chiqui-TBC, que nos ofrece por solo 5 euros la posibilidad de elegir entre una Burguer de queso y unos nuggets de pollo dentro de un menú que también incluye patatas, bollo choco y una sorpresa. En el apartado «para picar» de la carta de cenas, los comensales tienen a su disposición desde las clásicas patatas rancheras con bacón hasta propuestas más cercanas a la cocina de la zona, como es el caso de la ensalada leonesa o los embutidos de León. A mayores, el restaurante también cuenta con varios platos combinados, que van desde el picadillo con huevos y patatas hasta riquísimos cachopos tradicionales.

Ampliar Menú para picar Salones Victoria

Si todavía no le has dado una oportunidad, no lo dudes más y acércate hasta el número 1 de la calle Carretera de Órbigo en Santa Marina del Rey. Allí, podrás disfrutar de uno de los restaurantes más reconocidos del Órbigo y degustar platos típicos de la gastronomía de la zona. Para hacer tu reserva, puedes contactar directamente con los dueños al teléfono 987 37 70 11 o al correo info@salonesvictoria.es.