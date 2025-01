Los secretos de la Fórmula 1 explicados para los futboleros

Llega el final de una liga excepcional, debido al parón provocado por el Covid-19. Pero los aficionados al deporte tendrán un nuevo atractivo en las competiciones, en este caso en la automovilísticas, ya que a la presencia del piloto madrileño Carlos Sainz en lo ... más alto de la Fórmula 1 con Ferrari habrá que sumar el regreso, en 2021, de Fernando Alonso a las filas de Renault. Pero cabe preguntarse si un aficionado al fútbol o puede ser también a la Fórmula 1, y sobre todo, qué hay que hacer para entender este último deporte y no aburrirse viendo una carrera si no se tiene experiencia previa.

Si bien es cierto que en los últimos años esta competición había perdido algo de emoción, la participación de los españoles hará que nuevos aficionados se sumen a los ya tradicionales seguidores de la F1. Pero no se trata de una competición fácil de seguir, ya que no resulta tan fácil ver adelantamientos espectaculares como en las competiciones de motos, por poner un ejemplo, por los que no iniciados es posible que se queden delante de la tele con la misma cara que si estuvieran jugando con el Scalextric. Es por eso que Abel Caro, un joven de 24 años, ingeniero mecánico y Master en Analisis y visualizacion de datos masivos (Big Data) en la UNIR, acaba de publicar un libro en el que explica «los secretos de la Fórmula 1 para los futboleros».

Ampliar «Fórmula 1 para futboleros»

Con una amplia experiencia como analista de datos en coches de competición con la agencia personal Lebalap Racing Performance, y autor del libro «Telemetría en Fórmula 1», con y «Fórmula 1 para futboleros» pretende hacer llegar los secretos de este deporte de alta competición y tecnología a quienes desconocen lo que se mueve detrás de un equipo o una escudería, la preparación de sus pilotos, el trabajo más oculto de los mecánicos e ingenieros, y lo que supone realizar un cambio de neumáticos en el momento oportuno.

Según explica Abel Caro a este periódico «se trata de explicar a quienes se vayan a incorporar a las retransmisiones de Fórmula 1 qué es lo que hay detrás de cada carrera, ya que como espectadores hay muchas cosas que no se llegan a entender, por ejemplo, cuando un piloto por estrategia se deja adelantar cediendo los primeros puestos porque le interesa estar por detrás para realizar un cambio de neumáticos«.

La intención de este libro es la de «acercar el mundo de la Fórmula 1 a todos esos futboleros que nunca han terminado de entender esta categoría del automovilismo». Parte de la base de que en España el fútbol es el deporte rey, todo el mundo es una especie de entrenador y sabe en todo momento qué cambios son los que se tienen que hacer, cuales son las características de cada uno de los jugadores, y las estrategias que hay que poner en práctica para ganar al equipo rival. Pero el fútbol y la Fórmula 1 son «diametralmente opuestos y no hay muchos que entiendan bien ambos deportes». De hecho, según explica el autor, el fútbol es un deporte en sí y la Fórmula 1 «solo es una categoría dentro del automovilismo, que es el deporte«.

El error más grave que puede cometer un aficionado al fútbol al ver una carrera de Fórmula 1 es «esperar un gran número de adelantamientos, ya que en realidad es un deporte muy estratégico«.

Ampliar Abel Caro en el Jarama

Los no aficionados al fútbol también podrán conocer cómo funciona esta competición automovilística. Porque al igual que en otros deportes, la Formula 1 también se organiza en estructuras mayores, que serían el equivalente a los equipos de fútbol o de cualquier otro deporte. En este caso, explica Abel que «los equipos se llaman escuderías». Y en el caso de los árbitros, en el deporte de las cuatro ruedas se transforman en «comisarios».

En cuanto a los jugadores, aunque en la F1 solo hay dos pilotos en cada equipo frente a las extensas plantillas de la élite futbolística, también existe un importante mercado de jugadores.

Haciendo un símil, Abel nos explica que «a día de hoy Carlos Sainz sería una especie de Busquets, que quizás no sea un jugador que se vea mucho, pero que hace un trabajo muy correcto, casi podríamos decir que impecable, sin florituras excesivas«.

El nuevo fichaje del equipo Renault, Fernando Alonso «sería más bien un Cristiano Ronaldo, polémico tanto cuando juega como cuando habla, con comentarios que pueden llegar a molestar, pero que en la pista es todo un espectáculo«.

En cuanto al entrenador, aparte de ese que todo llevamos dentro cuando vemos un partido de fútbol desde casa, lo más parecido en la Fórmula 1 es el «Team Principal o Jefe de Equipo, que es una mezcla entre el presidente y el entrenador».

Entre otros muchos secretos, conviene conocer lo que se esconde detrás de los neumáticos. Según Abel Caro, en el fútbol «todo depende de lo que se consiga hacer con el balón, mientras que en las carreras todo depende de cómo se traten los neumáticos«. Así, el piloto que lleva más al límite sus neumáticos curva a curva es el más rápido vuelta a vuelta.

De la bandera de cuadros a la equipación

Si hay algo característico en la Fórmula 1 son las banderas, y más en concreto la tela de cuadros que se agita frente al ganador de la carrera. Pero aparte de esta también ondea la bandera verde, que es la más habitual «y, probablemente, la que menos se mencione». Indica que todo está transcurriendo con normalidad y no hay ningún incidente.

La bandera amarilla se muestra por sectores cuando se produce un accidente que pone en riesgo a los demás pilotos. Por ejemplo, porque el coche del accidente quede cerca del trazado, porque haya piezas de fibra de carbono sobre el asfalto.

Si el accidente ha sido de dimensiones mayores se sacará la bandera roja con lo que se detiene la carrera hasta que todo vuelve a la normalidad. También se puede sacar cuando se produce una lluvia muy intensa o cuando la visibilidad en la pista es muy reducida.

La bandera negra solo aparecerá en casos extremos, cuando directamente se decida cancelar el evento.

Si vemos una bandera azul, deberemos de tener en cuenta que es individual para el piloto y no se aplica a todos en un sector. indica a un piloto en concreto que tiene que dejar pasar al que viene por detrás y que le va a doblar. Finalmente la bandera blanca y negra, que no suele estar a la vista de los aficionados, es la que se muestra a un piloto cuando recibe una sanción.

Las faltas y sanciones, las botas y equipaciones, los principales estadios y hasta el equivalente al VAR, los calentamientos y los tipos de jugadas tienen sus equivalentes en ambos deportes. Pero para quien quiera conocer los principios básicos de la Fórmula 1 para engancharse a esta competición y entender lo que sucede vuelta a vuelta, no es necesario que sea un experto en fútbol, ni mucho menos. De hecho, «Fórmula 1 para futboleros» también puede servir de referencia para aquellos que tampoco hayan visto ningún partido en su vida, aunque las las metáforas con el fútbol no las entenderán, pero los conceptos de Fórmula 1 sí.