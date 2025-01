¿Cuánto pierden los pensionistas de León con la no revalorización? El frenazo parlamentario a la actualización de las pensiones supone un alto coste para miles de leoneses. Los más perjudicados: aquellos con prestaciones mínimas contributivas o no

La conocida expresión «tengo una buena noticia y una mala, ¿cuál te cuento primero?» se puede convertir en un chiste malo, muy malo, para los pensionistas de León. La buena será que lo que cobran este mes de enero supone un incremento respecto a 2024, pero la mala es que puede no volver a repetirse en lo que resta de 2025.

Si la revalorización prevista no se ratifica en el Congreso, lo que ya ha pasado este miércoles 22 de enero, las pensiones mínimas no contributivas no subirán el 9% previsto, las que si lo son un 6% y las demás un 2,8%. Un golpe tremendo al bolsillo de casi una tercera parte de los leoneses, los 140.702 que las reciben según los últimos datos de la Seguridad Social.

Así que, si la situación no cambia, la pensión media para quienes la cobran en León que debería pasar de unos 1.159€ mensuales a 1.294€, se puede quedar con la cifra de 2024. 35 euros menos en cada paga, multiplicado por las trece restantes (11 mensuales y 2 extraordinarias): más de 458 euros menos de media.

Un caso grave, sobre todo para los que menos cobran y más iban a ver aumentada su retribución. Si las pensiones mínimas contributivas no se revalorizan el 6% que sí se va a reflejar este mes, las cuentas de los afectados dejarán de ingresar en 2025 más de 643 euros. Cifra similar para las no contributivas, que sin ese 9% de mejoría, perderán casi 606 euros.

Cifras importantes que hay que poner aún más en valor ya que la inflación afecta a la pérdida de poder adquisitivo de los pensionistas leoneses. 2024 ha cerrado con un IPC del 2,8% y se prevé los precios suban otros dos puntos en 2025. Menos ingresos y una inflación que sigue subiendo para complicar el día a día de miles de leoneses y sus familias.

