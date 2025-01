La iglesia olvidada y «apuntalada» en el centro de León que amenaza con «derrumbarse»

Hugo García González León Martes, 28 de enero 2025, 08:06 Comenta Compartir

La iglesia de San Pedro de los Huertos, situada en pleno casco histórico de León (y una de las más antiguas de la ciudad) es al mismo tiempo conocida por todos y a su vez una gran desconocida. Emplazada en la parte posterior de la Catedral, saliendo por Puerta Obispo, recibe el apelativo de los huertos porque en su época, el terreno sobre el que estaba levantada eran fértiles tierras de cultivo.

Sin embargo, en la actualidad, esta iglesia muestra evidentes señales de deterioro en su estructura, particularmente su espadaña. La edificación erigido sobre un templo primitivo del siglo X se encuentra «apuntalada en su interior para evitar un posible derrumbe», según ha confirmado Susana Embid del Río, arquitecta diocesana.

Estado actual de la Iglesia de San Pedro de los huertos. Hugo García

«La iglesia está apuntalada por dentro y tiene múltiples deficiencias, pero como no hay peligro inmediato de derrumbe, no hay previsión de intervenir en ella,» declaró la arquitecta. La decisión de acometer una restauración dependería en este caso de la orden responsable del templo, que hasta el momento no parece haber mostrado intenciones claras de actuar.

La espadaña, símbolo destacado de la iglesia añadida a la estructura original en el siglo XII, presenta daños visibles en la estructura que podrían ser peligrosas a largo plazo, lo que suscita preocupación entre los vecinos del barrio. A pesar de no suponer un riesgo inminente, Susana Embid ha señalado que «hay muchos vicios ocultos que no se ven y que pueden llevar a la ruina de las estructuras si no se actúa a tiempo».

El apuntalamiento actual fue ordenado por el arquitecto diocesano anterior y, aunque garantiza la estabilidad temporal del edificio, no resuelve los problemas estructurales ni evita un posible deterioro mayor con el paso del tiempo.

El futuro de San Pedro de los Huertos sigue siendo incierto, mientras su valor histórico y cultural continúa siendo un motivo de preocupación para la comunidad. La restauración parece una necesidad evidente, pero, como señaló la arquitecta diocesana, «la decisión final recae en la orden».

En un contexto en el que la conservación del patrimonio enfrenta limitaciones presupuestarias y falta de planificación, el caso de esta iglesia refleja una problemática común en muchas otras edificaciones de la provincia.

Los vecinos continúan atentos mientras observan como los daños visibles de la espadaña avanzan en este importante legado arquitectónico en pleno corazón de la ciudad.