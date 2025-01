«Es más adecuado que el rescate con ayudas públicas»

Jueves, 8 de junio 2017 Compartir

Es la primera vez que el Mecanismo Único de Resolución decreta un 'bail in' de un banco privado. Ello supone que son los accionistas los que pierden su inversión para evitar recurrir a fondos públicos. Lo opuesto a la solución que se dio a Bankia ... o en el rescate de las cajas de ahorro. En la compra de Popular por el Santander, los accionistas han rescatado al banco a costa de sus inversiones. «La operación se ha ajustado a la ortodoxia. Esta manera de intervenir es más adecuada, porque no impone pérdidas a los contribuyentes, sino una disciplina, para que a la hora de comprar bonos u obligaciones bancarias se evalúen los riesgos. Ya no vale comprar alegremente y pensar que ya vendrán al rescate del accionista con ayudas públicas». Son reflexiones de Francisco González, catedrático de Economía Financiera de la Universidad de Oviedo.

González cree que esta compra aporta «un granito de arena más» en la cada vez mayor tendencia a la creación de entidades sistémicas, esto es, grandes entidades que, en el caso de quebrar, podrían desestabilizar el sistema financiero.