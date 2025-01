Setién: «Me veo entrenando al Barça la próxima temporada»

Quique Setién, entrenador del Barcelona, está obligado a agarrarse a las matemáticas pero tiene asumido que, salvo hecatombe blanca en las dos últimas jornadas, la Liga será del Real Madrid. Considera que es más mérito de los blancos que demérito azulgrana y cree que ... él ha hecho un buen trabajo, hasta el punto de que se vé como técnico culé la próxima temporada.

Para el choque ante Osasuna, lo más novedoso es la presencia en la lista de los centrocampistas Frenkie de Jong y Arthur Melo. El holandés ha recibido el alta médica después de estar casi un mes apartado de los terrenos de juego por una lesión en el sóleo de la pierna derecha y el brasileño ha superado la amigdalitis que le impidió viajar a Valladolid. Son baja por lesión el defensa Samuel Umtiti, que sigue con sus problemas en la rodilla izquierda, y el delantero Antoine Griezmann, que se dañó el cuádriceps en el último encuentro liguero.

«Asumo mi parte de responsabilidad si no se gana, pero no totalmente. Tampoco me siento tan responsable por haber empatado tres partidos. Doy más mérito al Madrid por haberlo ganado todo, que eso es más difícil y es obvio que habrán hecho mejor las cosas«, afirmó el cántabro este miércoles en conferencia de prensa.

«Por supuesto que me veo entrenando al Barcelona el año que viene. La realidad es que a veces las pretensiones no se alcanzan, pero detrás hay un trabajo hecho que es el que hay que valorar, no sólo el resultado. Esto es lo que entiendo y que al menos me gustaría que se valorase«, añadió.

«Desde que estamos nosotros ha habido muchos partidos que han sido muy parecidos y que los hemos podido resolver con claridad, pero no lo hemos hecho. Solo vi un partido de igualdad, donde el empate era justo, y fue contra el Atlético«. Dicho lo cual, admite Setién que no está del todo satisfecho porque en algunos encuentros les «faltó continuidad» y «hacer mejor y con más tranquilidad algunas cosas».

Niega Setién que la condición física de los catalanes sea la clave de la posible derrota. Y considera que se han malinterpretado algunas de sus explicaciones. «Yo dije que al equipo le faltó frescura pero vosotros habéis deducido de eso que están cansados. No es así. Esto es una cuestión puntual, en Valladolid veníamos de haber jugado con menos de 72 horas de diferencia y con un viaje de por medio, pero hasta ahí».

A vueltas con Messi

¿Descanso a Messi? «Posiblemente lo necesiten muchos jugadores porque se va perdiendo la chispa, pero le veo bien. Es verdad que algunos registros no los está cumpliendo en relación a otros años pero es un futbolista de un nivel estratosférico. Todo lo que pueda decir de él ya lo hemos dicho«.

Y se refirió también al chileno Arturo Vidal, convertido en pieza clave del equipo, con Setién en el banquillo. «Ha jugado más del 50% al menos desde que estamos nosotros. Transmite mucha energía y hace muy bien las cosas. Nos da llegada, amenaza permanente y trabajo y aporta su calidad. Es un futbolista importante«.