«Es injusto que se insista tanto en el dopaje en el ciclismo»

Los años por el césped y los palcos de los estadios no le han borrado la pasión por la bicicleta a Mónica Marchante (Roma, 52 años). La periodista, conocida sobre todo por las retransmisiones de fútbol de Movistar, es también una de las expertas en ... ciclismo de la casa, además de responsable del reportaje 'Alejandro Valverde: Un año de arcoíris', que estrenó la cadena a finales del año pasado. Marchante confiesa que todavía no ha podido ver entero el documental 'Lance', del que hoy, a las 21.00 horas, el canal #Vamos emite la segunda parte. En él se narra la historia de Lance Armstrong desde sus inicios y la gloria de ganar siete Tours de Francia consecutivos, hasta el repudio por el público.

-¿Cómo recuerda aquella época?

-Con la sensación de que había una persona muy por encima del resto, a otro nivel, en otra galaxia, pero siempre con las dudas sobre a qué se debía ese rendimiento. Era un extraterrestre, claramente, pero un extraterrestre ficticio, como se pudo saber finalmente.

-¿Es lícito sospechar de alguien, o no se debería hasta que se demuestre lo contrario?

-No sé si es lícito o no, pero es inevitable hacerlo cuando hay tanta diferencia sobre el restodurante tanto tiempo. Y más en un deporte que venía de donde venía, lamentablemente. Aunque también es injusto.

La infancia del ídolo

-¿Qué novedades trae este documental?

-Hay una indudable gran mentira sobre todo lo que fue su carrera y lo que consiguió, pero también hay una verdad, qué es lo que había detrás de todo eso. De este documental me ha llamado mucho la atención que busca sus orígenes, sus vivencias desde que nació, que fue un niño abandonado, y cómo todo eso lleva a lo otro. La historia más conocida es lo que pasó después, y ha habido varios documentales sobre ello, pero no se ha buceado sobre el niño Armstrong.

-¿Cuánto ha cambiado el ciclismo desde entonces?

-Muchísimo. Afortunadamente, dentro de lo que fue vivir esa gran mentira y lo que supuso para el ciclismo, yo creo que se aprendieron muchas cosas de aquello. Esa transición psicológica de estar compitiendo con un tipo así, que generaba una fascinación indudable en sus propios rivales, al rechazo y saber que todo era mentira, necesita un tiempo.

-¿Sería posible que se repitiese algo parecido a la 'operación Puerto'?

-Creo, y espero, que esté totalmente descartado. El ciclismo de ahora no tiene nada que ver con el de entonces. Por supuesto, no digo que no aparezcan casos aislados de gente que decide tomar un camino equivocado, pero diría que es impensable, porque lo que ha cambiado es la cultura al respecto. Antes existía un vacío legal, por ejemplo, con las transfusiones, que parece increíble a día de hoy. Ahora sabemos mucho más y hemos conocido todo lo que había detrás, por ejemplo, de este caso.

-Se suele relacionar al ciclismo con el dopaje. ¿No existe en otros deportes?

-Siempre he pensado que es injusto que se relacione tanto el ciclismo con el dopaje, pero, por otro lado, es una injusticia ganada a pulso por todo lo que ha pasado en este deporte.

-¿Se le está haciendo larga la espera?

-¡Muchísimo! Pero estamos ya en cartilla, como quien dice. Se está haciendo larga, y, sobre todo, incierta, porque, con todo lo que está pasando y los rebrotes que está habiendo, te planteas si realmente vamos a poder recuperarlo. Yo creo que es el deporte más complejo para volver, porque es muy caro tomar las medidas necesarias para poner en marcha este circo.

-Curiosamente, fue uno de los primeros en anunciar el calendario, pero va a ser de los últimos en volver.

-Claro, porque es de los más difíciles de organizar. Vienen corredores, con sus equipos, de todo el mundo, y montar una infraestructura para unas carreras que son cada día desde un sitio diferente es muy complicado. A día de hoy, nosotros mismos, que estamos viajando con la Liga, no podemos ir a muchos hoteles a los que íbamos antes porque están cerrados todavía.

«No me paro mucho a pensar si he sido una pionera. No me gusta ese postureo ni ponerme medallas»

-Ahora hay muchas mujeres dentro del periodismo deportivo, pero no en los palcos (donde suele realizar entrevistas). ¿Hay visos de que eso cambie?

-Bueno, está cambiando poco a poco. Tenemos una presidenta del Consejo Superior de Deportes, Irene Lozano, que lo está haciendo muy bien, o la presidenta del Eibar, Amaia Gorostiza. No ha cambiado tanto como nos gustaría, pero sí que hay mujeres con mucho poder, y cada vez más, dentro del fútbol.

-¿Se siente una pionera de la profesión?

-Nunca me planteo eso, la verdad. Yo creo que María Escario, Olga Viza o Mari Carmen Izquierdo lo han sido más que yo. ¿Qué yo he sido una de las primeras mujeres en una retransmisión de fútbol? Pues es posible, pero vamos, no me paro mucho a pensar en ello. De hecho, no me gusta nada ese postureo ni ponerme medallas.