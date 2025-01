«Soy muy conciliadora y me gusta llevarme bien con la gente»

Cuenta la presentadora Lidia Torrent (Barcelona, 31 años) que su participación en 'Bake off: famosos al horno' le ha permitido hacer ese particular viaje a la infancia a través de esos sabores y olores que todos recordamos de pequeños. La hija de la también televisiva Elsa Anka es una de las protagonistas de este 'talent show' culinario presentado por Paula Vázquez, que emite esta noche (22:50 horas) su cuarta entrega en La 1. Con Blas Cantó y Toñi Salazar como invitados, Torrent se enfrentará a una prueba técnica en la que deberá cocinar una de las tarta clásicas de chocolate, la famosa Sacher Torte.

-Presumís de buen rollo, pero seguro que también ha habido rivalidades.

-De base hemos tenido muy buen rollo, que se ha agradecido mucho a nivel profesional, porque pasamos juntos muchas horas, pero luego todos somos muy competitivos. Hemos querido presentar cosas dignas y es normal tener piques. Cocinar a contrarreloj, con el tiempo tasado, te crispa: es cpmo si se mezclara la adrenalina con el azúcar.

-Es su primera pertiicipación en un concurso de televisión. ¿Cómo está siendo la experiencia?

-Lo afronté con mucha ilusión y con incertidumbre. No sabía muy bien cómo era y qué suponía concursar en un programa como este. Desconocía la dinámica, pero desde la productora nos están cuidando mucho. Me siento muy cómoda. En cada entrega del programa que va pasando voy quitándome esas capas de cebolla para que la gente vaya descubriendo un poco más de mí.

-¿Qué van a descubrir los espectadores de Lidia Torrent?

-Soy una mujer exigente y testaruda, pero también mostraré mi sensibilidad, o cómo era yo de adolescente. Un programa como 'Bake off': famosos al horno' es también como una especie de viaje por toda tu vida a través de olores y sabores, unos aromas y sensaciones que te hacen recordar tiempos pasados. Hay cosas que nunca he contado y aquí las contaré. Espero que los espectadores conecten un poquito más con mi esencia. Me haría ilusión.

-Participantes en el programa como Isabel Gemio o Cristina Tárrega la conocían desde que era pequeña.

-Han sido súper cariñosas. Pertenecen a esas generaciones que han trabajado con mi madre y me ven como aquella niña pequeña que estaba entre bambalinas en las grabaciones.

-¿Qué compañero le ha sorprendido más?

-Mario Marzo o Mark Vanderloo, que es divertidísimo y muy generoso. Creo que todos hemos tenido una actitud muy positiva y de confraternización. No ha habido, por decirlo de alguna manera, una 'oveja negra' en el grupo. También es verdad que soy muy conciliadora y que me gusta llevarme bien con la gente. Creo que nos une mucho más de lo que nos separa.

-Sentiá muchas tentaciones de comer con tanto postre cerca, ¿no?

-Nunca había hecho repostería y una de las cosas que me dijeron era que tenía que probar lo que iba cocinando para conocer los sabores y las texturas que tenían las recetas que preparaba. Algún kilito he subido, pero ha sido una alegría para el cuerpo (risas).

-¿Ha llegado dispuesta a ganar?

-Sí. He tenido hasta un punto obsesivo con el programa. Me despertaba por las noches, tenía insomnio y pesadillas. Soñaba con pastelitos y cómo tenía que hacer las elaboraciones. Soy muy exigente y perfeccionista, por lo que todo lo que hago lo quiero hacer bien.

-¿Ha sufrido algún accidente entre los hornos y fogones?

-Estoy magullada por todas partes. Tengo cortes, golpes e incluso tuve que ir al hospital a que me trataran una quemadura seria que me hice preparando uno de los postres.

-¿Qué le ha dicho su madre sobre su participación en 'Bake off'?

-Flipó mucho. Siempre ha valorado mi faceta diligente de estudiarme todo para hacer algo que no había hecho antes. Y todo lo que he cocina en casa se lo ha zampado.

-¿Cómo lo ha compatibilizado con su vida familiar?

-Mi peque Elsa tiene dos años. Este programa me ha brindado la oportunidad de volver a poner el foco un poco en mí. Jaime Astrain (su pareja) me ha ayudado mucho. Ha sido ese sostén familiar que he necesitado para poder entregarme en cuerpo y alma al programa.

-¿Se ve aumentando la familia?

-El pasado 28 de diciembre hice la broma de que estaba embarazada y recibí un aluvión de felicitaciones. Tuve que responder en un vídeo en redes sociales aclarando que fue una broma del día de los Santos Inocentes y que, de momento, no esperamos otro hijo. Jaime y yo tenemos mucho trabajo. Ahora no es el momento, aunque seguro que ampliamos la familia, pero no en el corto plazo.