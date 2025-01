El influencer con más de 4 millones de seguidores que premia a Antonio Barrul

Ana G. Barriada León Viernes, 24 de enero 2025, 08:38 | Actualizado 08:55h. Comenta Compartir

El boxeador leonés Antonio Barrul protagoniza en menos de 24 horas dos de las noticias de la semana en la provincia de León.

Horas después de presentarse en los Juzgados de León para comparecer en la vista que juzgaba los hechos que protagonizó el pasado mes de junio en un cine de la capital leonesa, donde la emprendía a golpes contra un hombre que «maltrataba a su mujer» y por los que salía absuelto, el boxeador profesional ponía rumbo a Madrid para participar en una gala de premios.

Los Army Awads, creados por el influencer Ceciarmy que acumula en redes sociales más de cuatro millones de seguidores, se celebraron la noche del 23 de enero en el teatro Capitol de Madrid. También conocidos como los 'antipremios', se presentaban como «una ocasión para premiar a la cara menos visible de Internet».

Barrul compartía nominación en la categoría 'Acto social del año' con otros tres vídeos virales de internet. Uno protagonizado por un chico que encontró un iphone y lo devolvió a su dueño; otro por Erra & BCN cazando carteristas; y otro por Álvaro Morata en la celebración de la Eurocopa en la que subió al escenario a una niña con cáncer con la que quiso compartir un momento tan especial.

«Soy gitano, de una familia humilde y orgulloso de luchar contra los prejuicios»

Y el premio recaía finalmente en el leonés. Un emocionado Antonio Barrul subía al escenario y dedicaba el galardón a su mujer, a su madre y «a todas las mujeres». «Las casualidades no existen y este premio me llega el mismo día que me han absuelto», recordaba durante su discurso, en el que también hacía alusión a sus orígenes y sus raíces: «Soy gitano, de una familia humilde y orgulloso de luchar contra los prejuicios».

Se reafirmaba al mismo tiempo en la postura que ha defendido siemrpe desde que se hiciera viral por el vídeo en el cine leonés, afirmando que no se siente «orgulloso de golpear a nadie, pero sí de frenar las injusticias». «Quiero decir que si veis una injusticia no miréis para otro lado. Las mujeres son sagradas», concluía, levantando los aplausos de un auditorio lleno hasta la bandera en una gala que siguieron decenas de miles de personas por internet.

En la nómina de nominados figuraba también otro leonés, Frank Cuesta, que aparecía en la categoría de 'Mejor fail del año' junto a Marta Díaz, El Rubius, Xokas y Anuel AA, debido a la embestida que protagonizó con un ciervo. El premio acabó recayendo en la influencer Marta Díaz.

