La compañía asturiana de supermercados Alimerka ha puesto en marcha la undécima edición de su Escuela de Chefs. Una iniciativa educativa que, desde su creación, ha acercado la cocina saludable y sostenible a casi 90.000 niños y niñas de centros escolares de Asturias y Castilla y León. Durante el curso 2025-2026, más de 9.000 alumnos de 155 colegios participarán en los 421 talleres programados, que se desarrollarán entre los meses de octubre y mayo. El proyecto, gratuito y adaptado al horario escolar, está dirigido al alumnado de tercero y cuarto curso de Educación Primaria y combina teoría, práctica y valores medioambientales.

El objetivo de la Escuela de Chefs va más allá de enseñar recetas. La iniciativa busca promover una alimentación saludable y sostenible desde la infancia, fomentar el consumo de productos locales, la ecología, el consumo responsable y la reducción del desperdicio alimentario. Además, los talleres están diseñados para estimular la autoestima, mejorar la psicomotricidad y desarrollar la capacidad de gestión y socialización de los niños y niñas, al mismo tiempo que aprenden a manejar utensilios de cocina de forma segura y se interesan por una actividad que luego pueden seguir practicando en casa, con sus familias.