Pescadores leoneses critican las restricciones: «Nos están echando de los ríos»

Las recientes normativas que regulan la pesca en los ríos de León han provocado críticas entre los pescadores tradicionales, quienes consideran que las medidas impuestas por la Consejería de Medio Ambiente limitan el acceso y dificultan la continuidad de una actividad histórica en la provincia.

David Benavides, pescador con años de experiencia, denuncia que «estas normas están echando a los pescadores de toda la vida de los ríos».

El sorteo de permisos de pesca, celebrado el pasado 8 de enero de 2025, ha dejado un escenario marcado por restricciones significativas. De los 32 cotos de pesca de León, 17 permiten días mixtos (con y sin muerte), mientras que 15 son exclusivamente sin muerte. Además, las jornadas con muerte han quedado limitadas. Benavides asegura que «los cambios se publicaron tarde, el mismo día que pedíamos los cotos, y muchos tuvimos que basarnos en información del año pasado».

Un problema para mayores y zonas rurales

El pescador apunta que estas medidas afectan principalmente a las personas mayores y a las zonas rurales: «La gente mayor no puede pescar a lombriz o gusarapa desde la orilla, que es como se ha hecho toda la vida». Además, denuncia el mal estado de los ríos y la falta de mantenimiento: «Están llenos de maleza, hay túneles donde no entra ni la luz, y no los limpian ni dejan que lo hagamos nosotros».

Estas restricciones, según Benavides, tienen un impacto directo en las zonas de montaña: «Con menos días y menos cupos, la gente deja de venir a pescar, no se queda en los pueblos ni gasta en tiendas o restaurantes».

Propuesta y críticas a la gestión

El pescador señala que, en lugar de restringir tanto la pesca con muerte, sería mejor repoblar los ríos: «Si dicen que no hay truchas suficientes, para eso están las piscifactorías». También critica que los Arec (Aguas de Régimen Especial Controlado) y los cotos no se han rotado en más de una década: «Las zonas que antes tenían muchas truchas ahora están vacías porque no se han gestionado bien».

«Prohíben sacar las truchas del agua y luego para una foto las manipulan»

Sobre la pesca sin muerte, Benavides afirma que es «incompatible» con las capacidades físicas de muchos pescadores tradicionales: «No puedes exigir que todo el mundo pesque con señuelo artificial y anzuelo sin muerte». La accesibilidad a los ríos es un «imposible» para muchos debido a la maleza que existe en sus orillas.

Además, denuncia que las normativas actuales son contradictorias: «Prohíben sacar las truchas del agua pero luego para una foto, y en los campeonatos, las manipulan para medirlas en canalones y muchas acaban muriendo». Por lo que destaca la importancia del tiempo que pasa la trucha fuera del agua.

Impacto en la pesca tradicional

Para Benavides, estas medidas están alejando a los pescadores de los ríos de León: «Están acabando con la pesca como se hacía siempre. Los pescadores de toda la vida quieren pescar algo y, si es posible, llevárselo a casa».

Con la temporada 2025 ya en marcha, los pescadores piden cambios que permitan un equilibrio entre la conservación del medio ambiente y la continuidad de esta tradición, «vital» para el desarrollo económico y social de las zonas rurales de la provincia.

