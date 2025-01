«Llevo seis años amenazada y nadie hace nada; así funciona La Cabrera»

Rubén Fariñas León Lunes, 27 de enero 2025, 17:19 | Actualizado 19:53h. Comenta Compartir

Lleva seis años viviendo entre «acoso, instigación y amenazas», especialmente desde que fue reelegida -en 2023- como presidenta de su pueblo, y nadie ha hecho «nada» por evitarlo. Al menos hasta que ya no tiene marcha atrás y esas amenazas se han convertido en realidad.

Celestina Rodríguez veía cómo la madrugada de este domingo, 26 de enero, un vecino de su localidad atentaba contra su propiedad. «Ha sido intencionado», explicaba ya desde el primer momento el alcalde de Truchas, donde se ubica la pedanía de Villar del Monte.

El rastro de denuncias que la presidenta había interpuesto en el cuartel de la Guardia Civil no había encontrado respuesta judicial. Esta persecución contra su persona era algo «conocido» en el pueblo.

No ha sido hasta que, supuestamente, han prendido fuego al garaje donde ella y su hermana guardaban los coches, que han quedado completamente calcinados, afectando también a la casa contigua, cuando la mayoría han abierto los ojos a esta situación. «Ahora me está llamando to el mundo para decirme que lo sienten, pero dónde estaban hasta ahora?», se pregunta Tina aún compungida por lo ocurrido. «Estoy peor hoy que ayer. Si todos les hubiésemos plantado cara, no lo hubieran hecho».

Ampliar Estado en el que quedó el garaje.

Un hostigamiento que se remonta a su llegada a la presidencia del pueblo, que empezó con su antecesor y siguió por el «presunto autor» de unos hechos que, afirma, todos saben quién ha sido. «Lleva así desde que entramos en la junta vecinal», manifiesta. Todo, supuestamente, por el uso que quieren hacer del coto de caza y el aprovechamiento de pastos, todo un «cortijo de los anteriores» que ella ha tratado de desmontar. «Cada vez que haces algo, que mandas desalojar a un ganadero ilegal, convoca a la gente para ponernos en contra. Así funcionan gran parte de los pueblos de Cabrera; esto es la España profunda». Ahora, -aún asustada- prefiere proteger su imagen.

Entre las tropelías que narra se encuentra la imposibilidad de ejecutar un camino «porque no interesaba» a su zona de pasto o que el anterior presidente «se asignaba los cotos», como demuestran sentencias existentes. Sobre este último pesa una condena por usurpación de funciones en 2019.

Ella fue elegida democráticamente en las últimas Elecciones Municipales, recibiendo el apoyo mayoritario de los 15 vecinos de Villar del Monte. «Los que me apoyan tienen miedo porque saben de lo que son capaces».

Tina lamenta la «ignorancia» existente en esta zona y confiesa «que nunca podía imaginar» hasta dónde iban a ser capaces de llegar. «Desde 2019, nadie ha hecho nada. Ni agentes forestales, ni Guardia Civil ni Medio Ambiente, ¿para qué están?», insiste pidiendo explicaciones a lo ocurrido.

Tanto para ella como para su familia, el perjuicio ha sido «muy grande» y ahora no tiene solución, tanto económica como psicológicamente. «No hay derecho. Es un impotencia tremenda y a ver ahora de dónde sacas pruebas para inculpar a alguien», ya que el testigo que dio la voz de alarma solo vio las llamas salir de la vivienda afectada.

Sin embargo, afirma conocer al supuesto autor de este ataque contra su propiedad. «Todo el mundo lo sabe, pero los demás son unos cobardes y no dirán nada», insiste con enfado la presidenta del pueblo cabreirés. «Nos había dicho que iba a preparar una gorda», reconoce la mujer, que en verano tuvo que soportar la amenaza del presunto agresor de «echar veneno al manantial para envenenar a la gente que viene en verano» y que contra su persona había vertido amenazas de «pasarme por encima» con el coche. «Le denuncio, dice que se arrepiente y ya está. Todo lo tiene premeditado; está en tratamiento, pero distingue el bien del mal y sabe lo que hace», sentencia.

Celestina Rodríguez avanza que este caso no quedará resuelto, pero espera que «al menos se investiga» al supuesto autor de estos hechos.