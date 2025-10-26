La Universidad de León, presente en el debate sobre el futuro la alimentación mundial El Instituto de Ciencia y Tecnología de los Alimentosa de la ULE abre nuevas líneas de colaboración internacional con la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura

La investigadora Eugenia Rendueles, del Instituto de Ciencia y Tecnología de los Alimentos (ICTAL) de la Universidad de León, participó en la Semana Mundial del World Food Forum celebrada en la sede de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) en Roma. Su presencia en este evento permitió a la ULE abrir nuevas líneas de colaboración con la FAO en el ámbito de la agroecología y la evaluación de sistemas productivos sostenibles.

Durante su estancia en la capital italiana, Eugenia Rendueles mantuvo diversos encuentros de trabajo con los responsables de la División de Producción y Sanidad Animal de la FAO, entre ellos Gregorio Velasco, coordinador de estudios sobre sistemas pastorales, y la especialista en agroecología Adelaida Farfán, con quien ha trabajado directamente en la implementación del proyecto en la provincia de León. Estas reuniones sirvieron para evaluar los resultados de la colaboración y sentar las bases para nuevas acciones conjuntas en materia de agroecología y sostenibilidad rural.

La investigadora también se reunió, entre otros, con Piedad Martín, directora de la Oficina de Cambio Climático, Biodiversidad y Medio Ambiente de la FAO para abordar las posibilidades de cooperación futura entre la Universidad de León y la FAO en proyectos vinculados al cambio climático, la biodiversidad y la gestión sostenible de los recursos naturales.

Rendueles califica su visita como «muy fructífera y enriquecedora, tanto a nivel científico como institucional» y destaca el interés mostrado por la FAO en los proyectos que la Universidad de León está desarrollando en materia de agroecología, sistemas pastorales y sostenibilidad agroalimentaria.

La participación de Rendueles en esta cita internacional tiene su origen en las relaciones institucionales establecidas durante los Encuentros de la Juventud celebrados en León el pasado mes de mayo y se enmarca también en el convenio de colaboración firmado entre la Universidad de León y la FAO a finales de 2024, para aplicar una herramienta de análisis del grado de sostenibilidad agroecológica de las explotaciones ganaderas de vacuno de carne en extensivo de la zona Sistemas Importantes del Patrimonio Agrícola Mundial (SIPAM) Montañas de León.