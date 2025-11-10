leonoticias - Noticias de León y provincia

Facultad de Veterinaria de León.

La Universidad de León organiza el primer curso en Europa sobre cirugía del tracto respiratorio superior en équidos

El curso reunirá a especialistas internacionales en cirugía equina y combinará sesiones teóricas, demostraciones prácticas y cirugías reales en el Hospital Clínico Veterinario de la ULE

León

Lunes, 10 de noviembre 2025, 11:48

La Universidad de León (ULE) organiza el primer curso internacional 'Upper Respiratory Tract Surgery' centrado en cirugía del tracto respiratorio superior en équidos, que se celebrará los días 13 y 14 de noviembre en el Hospital Clínico Veterinario de la Universidad de León.

El curso está dirigido a veterinarios ECVS/ACVS (con certificación del Colegio Europeo de Cirugía Veterinaria o del Colegio Americano de Cirugía Veterinaria), profesionales de la cirugía equina y residentes de cirugía, y tiene como objetivo adquirir y perfeccionar habilidades quirúrgicas relacionadas con intervenciones como la laringoplastia, la cirugía 'tie-forward', la laringotomía y otros procedimientos asociados. Además, se ofrecerá una actualización en endoscopia de vías respiratorias superiores y en ecografía laríngea.

Una formación dirigida por Débora Jorge Casado, responsable del Servicio de Medicina y Cirugía Equina del Hospital Veterinario y entre el profesorado se encuentran reconocidos especialistas internacionales como la doctora Safia Barakzai (BVSc MSc DESTS Dipl. ECVS FRCVS) reconocida mundialmente como una autoridad en cirugía de tejidos blandos equinos; Arianne Campos (DVM, Dipl. ECVS, Grossbois Equine Hospital, Francia), cirujana especialista en vías respiratorias en la prestigiosa clínica francesa equina Grosbois y Juan Muñoz (DVM, PhD, Dipl. ECVS, Hospital La Equina, Manilva, España), veterinario especialista en patologías de las vías respiratorias altas y en el desarrollo de técnicas quirúrgicas.

El programa incluye sesiones teóricas, demostraciones prácticas y cirugías en casos reales, con un máximo de 30 participantes que, en su mayoría, procede de fuera de España.

