Estudiantes en el campus de Vegazana.

La Universidad de León es una de las 1.500 mejores del mundo

Mantiene su presencia dentro del ranking Times Higher Education World University Rankings 2026 en el que destaca su mejora en el indicador de enseñanza

León

Martes, 4 de noviembre 2025, 09:52

La Universidad de León refuerza su posicionamiento internacional al consolidarse, un año más, entre las instituciones mejor valoradas en el Times Higher Education World University Rankings 2026 (THE WUR), una de las clasificaciones más influyentes y reconocidas del ámbito académico global. Este ranking, elaborado por la revista británica Times Higher Education, analiza y compara universidades de todo el mundo atendiendo a cinco grandes áreas: enseñanza, investigación, transferencia del conocimiento, citas científicas y proyección internacional.

La ULE forma parte de esta clasificación de manera ininterrumpida desde 2019, lo que refleja una trayectoria sostenida de compromiso con la calidad, la mejora continua y la visibilidad internacional. En esta nueva edición, la institución leonesa se mantiene entre las 1201 y 1500 mejores universidades del mundo, confirmando su estabilidad en un contexto de competencia creciente y estándares cada vez más exigentes.

El ranking de este año ha incorporado un número récord de universidades, con 2191 instituciones que han conseguido cumplir los criterios para ser incluidas en la clasificación, lo que supone 100 más que en la edición anterior. Este incremento pone de manifiesto el creciente nivel de competencia y excelencia que caracteriza al sistema universitario global.

Entre las 39 mejores de España

Entre los indicadores analizados, destaca especialmente la mejora en el ámbito de la enseñanza, uno de los pilares fundamentales del sistema de evaluación de THE WUR. Este indicador contempla aspectos como la reputación académica, los recursos destinados a la docencia y la relación entre profesorado y estudiantes. En este apartado, la Universidad de León ha registrado una mejora de 1,7 puntos, lo que representa un incremento superior al 7 por ciento respecto al año anterior, y confirma el esfuerzo continuado por fortalecer la calidad formativa, la innovación docente y la excelencia académica.

Asimismo, en el contexto nacional, la Universidad de León ha ascendido dos posiciones, situándose en el puesto 39 entre las mejores instituciones españolas incluidas en el ranking. Este avance consolida su presencia entre las universidades de tamaño medio y subraya la evolución positiva de la institución.

Estos resultados refuerzan la estrategia institucional de la ULE en materia de calidad educativa, investigación, internacionalización y compromiso social, constituyendo un reconocimiento al trabajo conjunto de toda la comunidad universitaria.

