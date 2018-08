La Universidad impulsa el XVI coloquio de geografía del Turismo Geógrafos, arquitectos e historiadores analizarán del 27 al 29 de septiembre las nuevas prácticas en los desplazamientos turísticos y la gestión del turismo LEONOTICIAS DIARIO León Jueves, 23 agosto 2018, 14:04

La Universidad de León, a través del departamento de Geografía, ha organizado para los próximos 27 al 29 de septiembre la XVI edición del coloquio sobre Geografía del Turismo, Ocio y Recreación que reunirá en la Facultad de Filosofía y Letras de la ULE a diversos geógrafos, arquitectos e historiadores para analizar las nuevas prácticas en los desplazamientos turísticos y la gestión territorial del turismo.

El coloquio –programado en colaboración con la Asociación de Geógrafos Españoles (AGE)- se articula en torno a una conferencia inaugural, tres ponencias, una mesa redonda y dos excursiones, una el primer día en la que los participantes visitarán los principales recursos turísticos de la ciudad de León, del pasado, presente y futuro, y otra el tercer día, donde realizarán un recorrido por una de las principales rutas naturales del Parque Nacional pionero de España, Picos de Europa, una distinción que ostenta desde 1918

Además de conferenciantes procedentes de universidades españolas como Barcelona, Madrid, Baleares, Santiago, Salamanca, Tarragona, Málaga, entre otras, también asistirán profesores e investigadores del Turismo de otros países para contar experiencias de destinos muy alejados, como Copenhague, Sicilia, Guanajuato (México), Isla de Pascua (Chile), la Amazonia colombiana o el lago de Atitlan en Guatemala.

Coordinado por José Somoza Medina, profesor del departamento de Geografía de la ULE, el congreso será inaugurado el próximo 27 de septiembre por Chris Cooper, catedrático de Turismo de la Universidad de Leeds Beckett, quien impartirá una conferencia sobre el pasado, el presente y el futuro de los destinos turísticos.

Cooper ha participado en varios de los manuales sobre turismo más difundidos globalmente, como 'The Geography of Travel and Tourism', 'Tourism Principles and Practice', o 'Contemporary Tourism'. Es coeditor de la revista Current Issues in Tourism. De 2005 a 2007 presidió el Consejo de Educación de la Organización Mundial del Turismo, institución que le otorgó el premio Ulysses en 2009, por su contribución a la educación y política turística.

Los profesores Javier Gutiérrez de la Universidad Complutense de Madrid, y José Luis García de la Universidad de Valladolid participarán en el primera de las ponencias sobre 'Nuevas teorías y prácticas sobre los desplazamientos turísticos'. En ella se hablará del incremento de la movilidad de la población mundial y de la influencia de las nuevas condiciones económicas. Además, se analizará la incidencia de las nuevas tecnologías y de los dispositivos móviles en la forma de hacer turismo donde los turistas son potenciales consumidores geolocalizados, a los que sugerir información publicitaria personalizada en cada momento de su viaje.

'Planificación y gestión territorial del turismo' es el título de la segunda ponencia prevista para el viernes 28 de septiembre a partir de las 10:00 horas, que contará con la presencia de los profesores Rubén Lois y Luis Alfonso Hortelano, de las universidades de Santiago de Compostela y Salamanca. Dentro de este apartado se abordarán los tipos de planes turísticos existentes en España, desde los primeros Planes de Excelencia y Dinamización Turística al Plan Sectorial de Turismo de Naturaleza y Biodiversidad, a los planes integrales y los especiales financiados por Turespaña, o los múltiples documentos de planificación económica y territorial de comunidades autónomas, provincias, islas, comarcas y municipios. Sin embargo, la planificación del turismo presenta otros muchos elementos de análisis que se incluyen en esta ponencia como los diferentes enfoques teóricos, los aspectos metodológicos, los problemas financieros y de implementación efectiva, las estrategias políticas, los intereses económicos del sector privado, o las rivalidades territoriales o los impactos ambientales.

Turismo, educación escolar y género

Tras esta conferencia, a las 12:30 horas se celebrará una mesa redonda sobre 'Turismo y Educación Escolar' con la asistencia de Pilar Lacasta, profesora de la Universidad Autónoma de Madrid, Marta Somoza, arquitecta municipal en Allariz (Ourense) y fundadora de la asociación 'Colectivo Re.creo', María Jesús Alonso, jefa del departamento de Geografía e Historia del IES Astorga de León, y José Cortizo, director del Departamento de Geografía y Geología de la ULE.

Este debate tratará de reflexionar sobre las actividades turísticas y las excursiones en edad escolar que suponen viajes «iniciáticos», tanto por la visita a lugares desconocidos y la contemplación de otros paisajes, como por las relaciones con el resto de los excursionistas.

Gemma Cánoves Valiente y María Jesús Sánchez, profesoras de las universidades Autónoma de Barcelona y de León, respectivamente, presentarán a las 16:00 horas la tercera y última ponencia sobre 'Turismo y género' donde se analizarán no solo las brechas salariales y los techos de cristal existentes en las actividades turísticas que impiden la igualdad entre la mujer y el hombre, sino también el desarrollo del turismo LGTB, especialmente en América y Europa, propiciado por un mayor respeto por la diversidad afectivo-sexual. A este respecto, según se detalla en la información del programa del congreso, en los últimos años se han creado asociaciones específicas, multiplicado el número de cruceros y editado guías turísticas de los destinos gay-friendly.

Por último, hay que destacar que en la organización de esta XVI edición del Coloquio sobre Geografía del Turismo, Ocio y Recreación han colaborado las universidades de Salamanca y Valladolid, el Grupo de Investigación INVESTER de la ULE, el Vicerrectorado de Relaciones Institucionales de la ULE, y la Asociación de Geógrafos Españoles (AGE).