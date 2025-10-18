La ULE publica la segunda novela de misterio de Javier Castaño titulada 'La inspectora El que fuera profesor de la Facultad de Economía aúna en la trama la investigación policial con conceptos básicos de contabilidad

El Servicio de Publicaciones de la Universidad de León publicó recientemente el libro titulado 'La inspectora (Suspense contable)', la segunda novela de misterio del que fuera profesor de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales, Javier Castaño.

La protagonista de 'La inspectora (suspense contable)' es Aurora Escribano, que se enfrenta a su primer caso como inspectora de policía. Se trata de la muerte violenta de Miguel Ventura en su propia empresa, lo que centra la investigación en el círculo más íntimo del empresario y en sus trabajadores. El dinero y el poder de la familia del empresario intentará influir en la resolución del caso, para saber qué pasó en Ventura Creaciones en plena Semana Santa.

El compañero sentimental de la policía, profesor universitario, irá explicando los conceptos contables que Aurora no domina y que irán apareciendo a lo largo de la novela. Las relaciones sentimentales, personales y sociales se entrecruzan con la investigación policial en un juego entre la educación y el deseo de conocer la verdad.

El diseño, maquetación y tratamiento digital de las imágenes ha corrido a cargo de Juan Luis Hernansanz Rubio, y la ilustración de portada es obra del propio autor, Javier Castaño. El libro se presenta en una edición de 369 páginas, en formato de 22 centímetros y con un precio de doce euros y ya se puede adquirir en el Servicio de Publicaciones de la ULE y también en las principales librerías.