Un trabajo de la ULE valora el uso de ecografía en fisioterapia para abordar la terapia física César Calvo Lobo, profesor del Departamento de Enfermería y Fisioterapia, publica las conclusiones del estudio en la revista British Journal of Sport Medicine LEONOTICIAS León Lunes, 3 diciembre 2018, 20:22

El uso de la ecografía en el campo de la fisioterapia ha ido incrementándose en los últimos años, y una de las técnicas más empleadas es la conocida como Rehabilitative Ultrasound Imaging (RUSI), ampliamente respaldada por un cuerpo considerable de evidencia científica. El I Symposium sobre RUSI tuvo lugar en San Antonio, (Texas), en el año 2006. Aquel momento constituyó el punto de partida para que varias organizaciones internacionales como la World Confederation for Physical Therapy (WCPT), la International Society of Electrophysical Agents in Physical Therapy (ISEAPT) y la Asociación Española de Fisioterapeutas (AEF) reconociesen el uso de ecografía en fisioterapia como agente físico para la evaluación y tratamiento de desórdenes musculoesqueléticos.

Después de 10 años desde ese primer evento, se celebró el II Symposium sobre RUSI en Madrid, en 2016, organizado entre otras instituciones por la Sociedad Española de Ecografía en Fisioterapia (SEEFi), de la que el profesor de la ULE, César Calvo Lobo es Vicepresidente e integrante del comité organizador del Symposium junto con otros fisioterapeutas españoles, como Samuel Fernández Carnero, Jose Luis Árias buría y Alejandro Garrido Marín.

Las conclusiones del II Symposium en RUSI acaban de publicarse en la primera revista situada en la categoría de Ciencias del Deporte en el ranking del JCR, British Journal of Sport Sciences, generando un importante calado en la instauración del uso de fisioterapia en el campo de la ecografía, con la participación en el congreso de figuras internacionales referentes en el uso de la técnica RUSI provenientes desde distintos países como Canadá, Australia o Estados Unidos de América.

La temática debatida en dicho Symposium fue la revisión del estado del arte de la técnica RUSI para la evaluación ecográfica del análisis morfo-funcional mediante ecografía en distintas regiones, como la región temporomandibular, suelo pélvico, región cervical y hombros, pared abdominal, miembros inferiores, región lumbar y musculatura respiratoria, estructuras neurales como troncos nerviosos y miofasciales como los puntos gatillo del tejido muscular, y procedimientos como el uso de técnicas invasivas ecoguiadas o el biofeedback visual proporcionado por el uso de ecografía para facilitar la activación musculoesquelética, así como nuevos software innovadores para evaluar el estado del tejido blando.

El trabajo de la ULE, elaborado por César Calvo Lobo, profesor Ayudante Doctor del Departamento de Enfermería y Fisioterapia en el Campus de Ponferrada, y del Instituto de Biomedicina, fue presentado en dicho encuentro internacional y lo recogido en el estudio confirma el reconocimiento del uso de ecografía en fisioterapia para el análisis y tratamiento del tejido musculoesquelético a nivel clínico así como a nivel investigador, con futuras líneas de investigación como el análisis cuantitativo del pixelado de la imagen ecográfica en patologías del tejido blando que prometen una información clave para evaluar el estado del tejido neuromuscular durante el curso de la enfermedad.