Setenta defensores universitarios celebrarán la próxima semana su XV Congreso en la ULE El Centro de Idiomas acogerá esta reunión, que ha sido organizada por la Oficina del Defensor de la ULE, decana y precursora de todas las que existen en España LEONOTICIAS León Viernes, 21 junio 2019, 10:58

El Centro de Idiomas de la Universidad de León (ULE) acogerá entre los días 25 y 28 de junio la XV Asamblea de la European Network Ombuds Higher Education/Red Europea de Defensores de la Educación Superior (Enohe), que reunirá en torno a setenta representantes de esta importante institución que vela por los derechos y libertades de los universitarios, que van a tener ocasión de participar en un programa que incorpora más de veinte intervenciones de defensores españoles, de países de la Unión Europea (Portugal, Noruega, Austria, Reino Unido, …), y de otros lugares como Georgia, Israel, Estados Unidos o Australia.

La decisión de celebrar por vez primera este importante evento en León fue adoptada por la asamblea que tuvo lugar el pasado año en Edimburgo, y se hizo en atención a que la Defensoría de la ULE es la Decana de las españolas, a su actividad durante la última década en la ENOHE, y también por el papel que ha desempeñado en la fundación de redes tan importantes como la Iberoaméricana de Defensorías.

El lema será 'Defending and Protecting the Rights within Higher Education: Stocktaking, Looking Ahead' ('Defendiendo y protegiendo los derechos dentro de la Educación Superior: Hacer balance y mirar hacia el futuro'), y bajo ese título y en distintos formatos (ponencias, mesas, talleres) se abordarán temas sensibles para las Defensorías de los países participantes.

La inauguración oficial tendrá lugar el miércoles 26 a las 10:30 horas en el Paraninfo del Centro de Idiomas, y será presidido por el Rector de la ULE, Juan Francisco García Marín, que estará acompañado por Tomás Quintana López, Procurador del Común de Castilla y León, y Faustino Sánchez Sanmartino, Subdelegado del Gobierno. A continuación, se celebrará la primera Conferencia del Encuentro, en la que Anabelén Casares Marcos, Adjunta al Procurador del Común, expondrá los avances que para este tipo de instituciones conlleva la incorporación de la Administración Electrónica, fórmula en la que dicha institución se ha situado a la vanguardia de las defensorías del pueblo nacionales.

«A partir de aquí, -explica Paulino Pardo, Defensor de la ULE-, la reunión abordará argumentos tan dispares e importantes como las ventajas de la interactuación entre las oficinas Ombuds de Educación Superior; el acceso, estructura y movilidad dentro de la carrera profesional en la Universidad española; los retos de la sociedad digital para la educación universitaria; el ejercicio de la función arbitral por estos órganos; los resultados de la generalización de la figura en las legislaciones de algunos países (analizándose especialmente realidades tan diversas como las de Portugal, Noruega o Georgia) o las modalidades a través de las cuáles las Ombudpersons están contribuyendo a la promoción de los derechos de los miembros de sus comunidades universitarias».

COLABORACIÓN ENTRE REDES EUROPEAS Y AMERICANAS DE DEFENSORÍAS

Paulino Pardo comenta que en un mundo en el que se ponen al descubierto cuestiones comunes a un gran número de países (privatización de la educación, uso de las tecnologías, monetarización de la generación y publicación de los conocimientos, etc), «que solo pueden ser comprendidas desde esa visión global, resultará de especial interés la sesión conjunta dedicada en la mañana del viernes a las redes nacionales e internacionales Ombuds, en la que se intercambiarán ideas acerca de cuáles puedan ser las fórmulas de colaboración más eficaces entre las redes europeas y americanas».

En dicho debate se darán cita representaciones institucionales de ENOHE (European Network of Ombudsmen in Higher Education), RIdDU (Red Iberoamericana de Defensorías Universitarias), CEDU (Conferencia Estatal de Defensores Universitarios Españoles) y REDEPEES (Rede de Provedores do Estudante do Ensino Superior).

Paralelamente al desarrollo del penúltimo día del Congreso, se celebrará la Asamblea de la Red Europea de Defensores de Educación Superior (ENOHE) y la elección de su nuevo Comité Ejecutivo, el primero desde la constitución formal y aprobación de sus estatutos.

Hay que destacar que desde la organización del Congreso se ha tratado de fomentar el comercio justo y local. De esta manera, una parte, los 'coffee break' serán ofrecidos por Intermon Oxfam León. Además, el servicio de cathering, estará cargo de Isamar y Cooperativa de Mujeres 'Monte del Tabuyo', basado esencialmente en alimentos con Denominación, Indicación Geográfica o, en todo caso, procedentes de asociaciones de productores leonesas.

NOTABLE REPRESENTACIÓN INTERNACIONAL

Además de algunas universidades españolas (Carlos III, Complutense, Autónoma de Madrid, Alcalá…), participan universidades y servicios 'Ombuds' de numerosos países como Dinamarca, Noruega, Suecia, Países Bajos, Polonia, Alemania, Austria, Gran Bretaña, Francia, Portugal, Israel, Canadá, Perú o Estados Unidos

Muchos de los participantes acudirán también el día 25 al 'Training day', jornada - taller dedicada a la formación específica de los defensores, que se llevará a cabo de forma previa a la inauguración del congreso.

El Encuentro se completará con sendas recepciones oficiales en el Ayuntamiento de la capital y la Diputación, y algunas actividades culturales como la excursión a las Cuevas de Valporquero del día 29 de junio.

Por último, hay que indicar que el siguiente Congreso tendrá lugar en Atenas en 2020, lo que, en opinión de Paulino Pardo, «da idea de la importancia que para la proyección de nuestra Universidad tiene este evento».