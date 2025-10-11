Todos los retos y actividades por los Erasmus Days en la ULE La Universidad de León celebra una actividad de retos creativos y dinámicas colaborativas sobre los valores los días 17 y 18 de octubre

La Universidad de León se suma a la celebración internacional de los Erasmus Days 2025 con una actividad especial organizada en el marco del proyecto europeo Envihei (Student-centered learning for ENVIronmental sustainability at Higher Education Institutions), coordinado por la institución leonesa y financiado por el programa Erasmus+.

Con el lema 'Roots of Values, Seeds of Sustainability', la actividad tiene como objetivo destacar la conexión entre los valores fundamentales de la Unión Europea -respeto por la dignidad humana, libertad, democracia, igualdad, estado de derecho y derechos humanos - y las competencias verdes promovidas por el marco europeo GreenComp, que Envihei integra en la educación superior.

Durante las jornadas, que se celebrarán los días 16 y 17 de octubre en la Escuela de Ingenierías Industrial, Informática y Aeroespacial y en la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales, respectivamente, estudiantes, profesorado y personal de la Universidad participarán en retos creativos y dinámicas colaborativas que conectan los valores europeos con la sostenibilidad ambiental y la responsabilidad social.

La actividad busca reforzar el compromiso de la comunidad universitaria con una educación más sostenible, inclusiva y europea. A través de metodologías participativas, los asistentes explorarán cómo los valores de la UE actúan como las raíces que darán lugar a las semillas de una ciudadanía activa, responsable y comprometida con un futuro más verde y justo, informan desde la institución académica.

