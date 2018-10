La ULE recuerda que se están acometiendo obras en el tejado Imagen de los desperfectos en la facultad de Filosofía y Letras. El vicerrector de Gestión de Recursos e Infraestructuras de la Universidad de León lamenta la situación creada en Filosofía, advierte que el tejado está sometido a obras desde el mes de julio y culpa a la empresa del incumplimiento en los plazos LEONOTICIAS León Martes, 30 octubre 2018, 14:01

La Universidad de León (ULE) ha lamentado los «serios problemas» que sufre la Facultad de Filosofía y Letras y que se han visto reflejados en la 'inundación' de varias dependencias de la misma con motivo de las últimas lluvias.

Para el vicerrector de Gestión de Recursos e Infraestructuras de la Universidad de León, Adolfo Rodríguez, la situación actual deriva de un retraso en las obras que es «completamente injustificado».

«Hay que recordar que ahora mismo se están realizando obras en el tejado de la facultad con el fin de instalar una nueva techumbre con una inversión que asciende a 450.000 euros», según ha remarcado Adolfo Rodríguez.

Sin embargo esas obras, iniciadas el 4 de julio y con fecha prevista para su fin el 4 de diciembre, no están cumpliendo los plazos.

«Es evidente que hay problemas y que no se están solucionando. La empresa no parece que vaya a cumplir con los plazos y el material para el cerramiento, que está formado por unos paneles de sandwich que se retrasan de forma permanente. Sin esos paneles no se puede solventar el problema.

La ULE también ha advertido este martes que el propio contrato de ejecución de obra compromete penalizaciones que serán aplicadas a la constructora a tenor de los serios problemas que la obra está generando en la citada facultad.