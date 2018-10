La ULE programa una sesión especial de cine con un documental sobre autismo La película 'Últimas noticias del cosmos' se proyectará el martes a las 21:15 horas en el Centro Cultural Unicaja Banco de la calle Santa Nonia, con entrada libre LEONOTICIAS León Lunes, 29 octubre 2018, 18:22

El Área de Actividades Culturales de la Universidad de León (ULE) ha programado para el martes 30 de octubre una sesión especial de cine, que tendrá lugar a las 20:15 horas en el Centro Cultural Unicaja Banco (C/ Santa Nonia), con entrada libre hasta completar el aforo de la sala.

Es importante destacar que se ha producido un cambio y la película que se podrá ver no será la anunciada 'L'Enlèvement de Michael Houllebecq' (El secuestro de Michael Houllebecq), sino la titulada 'Últimas noticias del cosmos' (título original 'Dernieres nouvelles du Cosmos' (Francia 2015 – 89 minutos), que fue dirigida por Julie Bertuccelli.

Se trata de un documental que narra la historia de Hélène, una joven autista que a sus casi 30 años, tiene todavía aire de adolescente. Hélène no puede hablar o sostener un bolígrafo y nunca ha aprendido a leer ni a escribir. Fue a los 20 años cuando su madre descubrió que puede comunicarse mediante la disposición de las letras plastificadas sobre una hoja de papel. Ahora es autora de textos de gran alcance, de humor corrosivo, y como visionaria de poesía telépata, nos habla de su mundo y del nuestro.

La película no es tanto el retrato de un autista como el de un artista, que es lo que la directora Julie Bertuccelli quería realizar. La documentalista siguió a la joven durante dos años y tomó la decisión de permanecer sola, sin la asistencia técnica de un camarógrafo o un ingeniero de sonido. Es interesante apuntar que los primeros y últimos planes de 'Últimas noticias del Cosmos' son los primeros y últimos filmados.

La directora ha explicado que conoció a Hélène gracias al director Pierre Meunier, que estaba preparando una obra sobre cómo hacer el discurso. Pierre había oído hablar de una persona con autismo que no hablanba pero que escribía. Leyó sus letras, y quedó deslumbrado. «Conocí a Hélène y a su madre, Véronique, durante una presentación de este espectáculo, -ha explicado Julie Bertuccelli-, y me cautivó la joven, su misterio, su particular forma de comunicarse, la extraordinaria dicotomía entre ella. cuerpo, que es lo que percibimos primero, y todo lo que contiene emocionante, impresionante, tan perturbador para nuestra pequeña lógica humana. Inmediatamente quise filmarlo».