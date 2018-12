'Le Mépris' cierra el ciclo de cine dedicado a la 'Nouvelle Vague' La película dirigida en 1963 por Jean Luc Godard y protagonizada por Brigitte Bardot se proyectará el viernes 30 de noviembre a las 20:00 horas LEONOTICIAS León Lunes, 10 diciembre 2018, 18:10

El Teatro El Albéitar acogerá el martes a las 20:00 horas la proyección de la película 'Le Mépris' ('El desprecio' – 102 minutos – año 1963 – coproducción Francia e Italia), que fue dirigida por Jean Luc Godard y protagonizada por Brigitte Bardot y Michel Piccoli, con la que se pondrá punto final al ciclo títulado 'Francia año cero: 60 años de Nouvelle Vague', que ha sido organizada por Centro León Gótico, con la colaboración del área de Actividades Culturales de la Universidad de León (ULE) y el Institute Français, en el marco de la celebración del 'Purple Weekend'.

La 'Nouvelle vague' (Nueva ola) es la denominación que la crítica utilizó para designar a un nuevo grupo de cineastas franceses surgido a finales de la década de 1950. Los nuevos realizadores reaccionaron contra las estructuras que el cine francés imponía hasta ese momento y, consecuentemente postularon como máxima aspiración, no sólo la libertad de expresión, sino también libertad técnica en el campo de la producción fílmica.

La película 'Le Mépris' está basada en una novela del escritor italiano Alberto Moravia, y relata la historia de Paul Javal (Michel Piccoli), un dramaturgo francés, que acepta reescribir algunas escenas para 'La Odisea', una película que se va a rodar en Capri bajo la dirección del renombrado director alemán Fritz Lang, que se interpreta a sí mismo. En un primer encuentro con el arrogante productor norteamericano llamado Prokosch (Jack Palance), el escritor deja que su mujer, la bella Camille (Brigitte Bardot), se vaya en el coche con el productor a su finca.

Este hecho dará lugar a un grave mal entendido entre Paul Javal y su esposa, que cree que la ha ofrecido como moneda de cambio para obtener un mejor pago. Como consecuencia de esta situación, el escritor se verá inmerso en una dolorosa crisis matrimonial.

El film aúna drama, comedia, romance y cine en el cine. Para ello construye un relato en el que se superponen tres líneas narrativas, que se desarrollan en paralelo, entrelazando secuencias, diálogos, observaciones y propuestas. No sólo no se interfieren, sino que a aprovechan las interrelaciones que se dan entre ellas. El hilo conductor viene dado por la historia de amor. Sobre ella descansa una profunda reflexión sobre las relaciones entre arte y cine, cine y comercialidad, cine y realidad, etc. Se añaden referencias a episodios de la historia de Ulises, Penélope y Poseidón, que constituyen el material de rodaje del film en el que se trabaja. Entre las tres líneas narrativas Godard establece relaciones, cruces, coincidencias y paralelismos.