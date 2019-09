Que León no es sólo el Húmedo

En la mañana del lunes se sentaron por afinidad. Pocos son todavía los contactos guardados en el móvil con el apellido 'León', 'ULE', o 'España'. Pero la agenda se irá llenando. Todo a su tiempo. Incluso se llenará con mayor frecuencia cuando el reloj marque las tantas. Pero no todo va a ser visitar el Húmedo. Y ellos lo saben.

Los alumnos internacionales que completarán este curso en León ya están en la ciudad. El salón de actos de la Escuela de Ingeniería ha sido el lugar para marcar las primeras pautas de su estancia en la capital leonesa. Unas pautas para hacer más sencilla la estancia académica.

El buen rollo era el protagonista de la sesión, en la que el vicerrector de Relaciones Internacionales, Roberto Baelo, era el encargado de mostrar las directrices. Tras sus palabras también ha intervenido Adriana Suárez Corona, Directora de Proyección Internacional, y representantes de la Oficina de Relaciones Internacionales. Al término del acto los jóvenes han tenido ocasión de realizar una visita a las que van a ser sus facultades y escuelas.

Pero León no es solo fiesta y este año no se basará únicamente en noches alegres y mañanas más cuesta arriba. «De España me enamoró su arquitectura», comenta un estudiante latino poco antes de comenzar. Aunque no niega que la fiesta es un aliciente, la realidad pasa por otros derroteros. «Vengo a aprender y a mejorar, la cultura española es un aliciente».

Su compañera de fila tiene mismos intereses. «Me habían dicho que España y León son muy hermosos», comenta la futura graduada.

Semana de actividades

Para facilitar su integración en la ULE, el Vicerrectorado de Relaciones Internacionales ha organizado una nueva edición de la 'Semana de Bienvenida', también denominada 'Semana de Orientación', que se va a celebrar hasta el próximo viernes 6 de septiembre.

Las actividades continuarán el martes a partir de las 10:30 horas, con varias presentaciones en el Paraninfo de la Facultad de Veterinaria, en las que se darán a conocer los servicios que la ULE pone a disposición de los alumnos. La jornada se completará con una 'mini-feria' que estará instalada en la zona verde que se encuentra frente a la biblioteca central San Isidoro, en la que participarán asociaciones estudiantiles y organizaciones no gubernamentales (ONG's) de León, que irá seguida de una paella popular.

Los estudiantes internacionales se preparan para el año de su vida entre risas, comentarios y los nervios típicos del que empieza algo grande. Con el buen rollo por bandera se preparan para ser, en un futuro, los mejores embajadores de León.