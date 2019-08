La Junta autoriza un grado, un máster y un doctorado para la Universidad de León en el curso actual El Grado de Podología para el Campus de Ponferrada y los másteres de Cultura y Pensamiento Europeo: Tradición y Pervivencia, en Investigación Aplicada a las Ciencias Sanitarias -con la Universidad de las Palmas de Gran Canaria-, y el Doctorado en Salud y Motricidad Humana -con la Universidad de La Coruña (coordinadora) y la Universidad de Extremadura- EFE Jueves, 22 agosto 2019, 13:35

El Consejo de Gobierno autorizó este jueves la implantación de 30 títulos de enseñanzas universitarias oficiales, distribuidos en grados, másteres y doctorados en las universidades públicas de Burgos, León, Salamanca y Valladolid y en las privadas Universidad Católica 'Santa Teresa de Jesús' de Ávila, Universidad Internacional 'Isabel I de Castilla', de Burgos, IE Universidad de Segovia y la Universidad Europea 'Miguel de Cervantes' de Valladolid.

La puesta en marcha de estos estudios cuenta con el informe favorable del Consejo de Universidades de Castilla y León y la Agencia para la Calidad del Sistema Universitario de Castilla y León (Acsucyl).

Estas 30 enseñanzas universitarias oficiales se distribuyen en siete títulos de grado, 19 de máster y cuatro de doctorado. De ellas, la Universidad de Burgos contará con un grado y cuatro másteres nuevos; la ULE, con un grado, un máster y dos doctorados nuevos; la Universidad de Salamanca, con otros dos másteres nuevos; la UVA, con un grado, siete másteres y un doctorado nuevo; la Universidad Católica 'Santa Teresa de Jesús' de Ávila, un grado nuevo; la Universidad Internacional 'Isabel I de Castilla', dos másteres nuevos; la IE Universidad, tres grados y un máster nuevo; y la Universidad Europea 'Miguel de Cervantes', dos másteres y un grado nuevo.

De este modo, la Universidad de Burgos impartirá el Grado en Ingeniería de la Salud y los másteres universitarios en Economía Circular, en Enseñanza de Español como Lengua Extranjera, Ingeniería y Gestión Agrosostenible y en Patrimonio y Comunicación.

Por su parte, la Universidad de León contará con el Grado en Podología; los másteres universitarios en Cultura y Pensamiento Europeo: Tradición y Pervivencia, en Investigación Aplicada a las Ciencias Sanitarias -con la Universidad de las Palmas de Gran Canaria-, y el Doctorado en Salud y Motricidad Humana -con la Universidad de La Coruña (coordinadora) y la Universidad de Extremadura-.

Asimismo, la Universidad de Salamanca ofertará los másteres universitarios Erasmus Mundus Joint Master Degrees: Latin America and Europe in a Global World y en Evaluación e Investigación en Organizaciones y Contextos de Aprendizaje -con la Universidad de Cádiz (coordinadora)-.

Finalmente, la Universidad de Valladolid impartirá los títulos de Graduado en Ingeniería Biomédica; de Máster universitario en Comercio Exterior, en Español como Lengua Extranjera: Enseñanza e Investigación, en Ingeniería de Diseño Industrial, en Ingeniería de la Bioenergía y Sostenibilidad Energética, en Investigación en Ciencias de la Visión -con la Universidad de Alcalá, la Universidad de Murcia, la Universidad Complutense de Madrid y la Universidad de Santiago de Compostela-, en Literatura Española y Estudios Literarios en relación con las Artes y en Lógica y Filosofía de la Ciencia -con la Universidad de Granada, la Universidad de La Laguna y la Universidad de Salamanca (coordinadora)-; y de Doctor en Musicología -con la Universidad Complutense de Madrid y la Universidad de La Rioja-.

Dentro de los centros privados, la Universidad Católica 'Santa Teresa de Jesús' de Ávila contará con el Grado en Ingeniería de las Industrias Agrarias y Alimentarias. Por su parte, la Universidad Internacional Isabel I de Castilla ofertará los másteres universitarios en Neurociencia y Educación y en Nutrición y Dietética para la Práctica Deportiva; IE Universidad implantará los grados en Administración de Empresas/Bachelor in Business Administration, en Computación e Inteligencia Artificial/Bachelor in Computer Science and Artificial Intelligence y en Economía/Bachelor in Economics; y el Máster universitario en Desarrollo Internacional/Master in International Development.

Por último, la Universidad Europea 'Miguel de Cervantes' impartirá los títulos de Máster Universitario en Innovación e Investigación en Actividad Física en Poblaciones Especiales y en Psicología General Sanitaria, y de Doctor en Investigación en Actividad Física y Salud en Poblaciones Especiales.

La autorización de la implantación de estas enseñanzas está motivada por la solicitud que realizaron los rectores de la universidades públicas de Burgos, León, Salamanca y Valladolid -a propuesta de su Consejo de Gobierno y con el informe favorable de su Consejo Social-, y los rectores de la Universidad Católica 'Santa Teresa de Jesús' de Ávila e IE Universidad -a propuesta de su Consejo Directivo- y de la Universidad Internacional 'Isabel I de Castilla' y la Universidad Europea 'Miguel de Cervantes' (UEMC) -a propuesta de su Consejo de Administración-. La implantación de estos estudios cuenta con la verificación del Consejo de Universidades, así como con el informe favorable del Consejo de Universidades de Castilla y León y la Agencia para la Calidad del Sistema Universitario de Castilla y León (Acsucyl).

Autorizadas estas enseñanzas por el Consejo de Gobierno de Castilla y León, el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades elevará al Consejo de Ministros la propuesta para establecer el carácter oficial del título y su inscripción en el Registro de Universidades, Centros y Títulos, para su posterior aprobación en el Consejo de Ministros y su publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE).