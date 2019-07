José Ángel Miguel Dávila, nuevo decano de la Facultad de Económicas y Empresariales José Ángel Miguel Dávila, que sustituye en el decanato al profesor José Miguel Fernández, es Doctor en Administración y Dirección de Empresas por la ULE LEONOTICIAS León Martes, 9 julio 2019, 11:16

La Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad de León (ULE) cuenta desde este lunes con un nuevo decano, el catedrático José Ángel Miguel Dávila, que tomó ayer posesión de su cargo en un acto presidido por el Rector Juan Francisco García Marín, desarrollado en la Sala de Juntas del Rectorado, con la presencia de numerosos compañeros, amigos y familiares del nuevo decano.

José Ángel Miguel Dávila, que sustituye en el decanato al profesor José Miguel Fernández, es Doctor en Administración y Dirección de Empresas por la ULE (con Premio Extraordinario de Doctorado), y desde 2003 Catedrático E.U. de Organización de Empresas. En su intervención ha realizado un recorrido por su trayectoria académica desde sus inicios como becario y la incorporación a una plaza de ayudantía en la Facultad de Económicas hasta la actualidad en el mismo centro al que llegó procedente de la Universidad de Salamanca. En sus palabras quiso hacer un homenaje «a una de las personas «a la que muchos de nosotros le debemos mucho y gracias a él me involucré en la gestión universitaria y que supo llevar al Área de Organización de Empresas de la Facultad a lo que es hoy que ha pasado de ocho profesores a medio centenar de docentes».

Dávila recordó así a Mariano Nieto Antolín, «un catedrático que ha hecho escuela en la facultad y que nos ha dejado un excelente legado». En el capítulo de homenajes, el nuevo decano de Económicas quiso referirse igualmente a María Jesús Mures, ex decana, «con quien trabajé los aspectos de la gestión universitaria y la consecución de proyectos como la internacionalización con Xiangtan, el germen de lo que es hoy el Instituto Confucio». Dávila concluyó su discurso aludiendo al nivel conseguido por la Facultad «que hace imposible afrontar una revolución, pero sí mejorar de forma continuada. Somos pioneros en número de títulos, prácticas, aspectos internacionales y relaciones con la sociedad, ahora solo hay que mejorar con la colaboración de todos».

A estas palabras respondió el Rector refiriéndose a la importancia de que «la universidad abra los ojos y sepa admitir a otras personas que vengan de otros lugares para aportar conocimientos y nuevas propuestas, como así hizo en su momento Mariano Nieto Antolín, él es un ejemplo de lo que es la universidad».

Un experto en aspectos productivos y de operaciones en empresas

A lo largo de la carrera profesional, José Ángel Miguel Dávila ha equilibrado las cuatro facetas del profesor universitario: investigación, docencia, gestión y transferencia de conocimiento y experiencia profesional. La actividad investigadora se ha centrado en los aspectos productivos y de operaciones tanto en empresas de manufactura como de servicios, y más concretamente en el área de la calidad (Calidad del Servicio y Calidad Total) y sobre innovación en la producción y operaciones. Las investigaciones en los últimos años han sido publicadas en libros y en revistas nacionales e internacionales, como Business Process Management Journal, Journal of Supercomputing The TQM Journal, International Journal of Quality and Reliability Management, entre otras. Estas publicaciones están asociadas, a la veintena de proyectos de investigación en los que ha participado.

La actividad investigadora (reconocida a través de Sexenios de Investigación por la ANECA) incluye la evaluación de artículos para revistas científicas, para congresos en los que ha formado parte de Comités Científicos, así como la evaluación de proyectos de investigación (para la AGAE -Agencia Andaluza de Evaluación- y para la ANEP -Agencia Nacional de Evaluación y Prospectiva-). También ha dirigido 3 tesis doctorales y ha participado en más de 20 tribunales de tesis y proyectos de investigación.

En el ámbito docente, ha impartido más de 4000 horas de docencia en más de 20 asignaturas en una docena de titulaciones en cinco facultades y escuelas; entre ellas, el European Master in Business Studies, EMBS conjunto entre 4 universidades europeas; el Postgrado Oficial (Máster y Doctorado) Interuniversitario de Investigación en Administración y Economía de la Empresa; o la coordinación del módulo de Operaciones en el MBA de la ULE. Asimismo, ha sido profesor invitado en universidades de Alemania, Argentina, Colombia, Francia, México, Portugal, y ha organizado multitud de cursos y congresos docentes.

Como gestor, ha sido Director del Dpto. de Dirección y Economía de la Empresa, tras su paso por otros cargos universitarios en la dirección de la Facultad, al tiempo que a nivel nacional ha participado en el desarrollo del Libro Blanco de Economía y Empresa. En lo que se refiere a la transferencia de conocimiento y experiencia profesional, también es consultor y profesor Homologado Senior para Escuelas de Negocios, y ha auditado más de 400 empresas de toda España en programas de Creación y Consolidación de Empresas. Esto ha permitido tener contratos con el sector privado que han derivado en transferencia del conocimiento al sector productivo (con varias empresas) así como la obtención de una patente.