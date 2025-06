Investigadores de la ULE revisan el tacrolimus, un inmunosupresor capaz de proteger y regenerar neuronas

Leonoticias León Domingo, 8 de junio 2025, 15:32 Comenta Compartir

Investigadores la Universidad de León y de la empresa estadounidense Curia han llevado a cabo una revisión de la evolución del inmunosupresor tacrolimus en sus 40 años de existencia, se trata de un fármaco utilizado en trasplantes al que han descubierto nuevas aplicaciones como protector y regenerador de neuronas. En un artículo publicado recientemente en la revista Fermentation, investigadores de ambas instituciones han hecho balance de los diferentes desarrollos tecnológicos que han permitido la comercialización de este compuesto, así como su aplicación en clínica. Según el investigador de la Universidad de León, Carlos Barreiro, «actualmente las tendencias en este tipo de fármacos, sobre todo en el tacrolimus, están yendo hacia ver nuevas formulaciones que lo hagan más fácil administrar y se ha visto que puede tener un potencial bastante importante como neuroregenerador, tanto de actividad neuronal como de las propias neuronas que tengan algún tipo de afección».

El tacrolimus (acrónimo inglés de Tsukuba macrolide immunosuppressant) fue descubierto en 1984 por científicos de la compañía japonesa Fujisawa Pharmaceutical Co. (actualmente Astellas Pharma) como un metabolito secundario producido por el microrganismo Streptomyces tsukubaensis, el cual fue aislado a partir de muestras de suelo obtenidas en el monte Tsukuba (Japón). Diez años después fue autorizado por la FDA (U.S. Food and Drug Administration) para su uso en el trasplante de hígado en adultos y niños. A partir de ese momento, su uso se fue extendiendo a trasplantes de otros órganos sólidos como páncreas o pulmón, a la vez que se buscaron nuevas aplicaciones terapéuticas, como son las enfermedades inflamatorias de la piel, para las que se utiliza en forma de crema (por ejemplo, dermatitis atópica), diferentes enfermedades autoinmunes (p. ej.: artritis reumatoide), varias enfermedades inflamatorias intestinales (p. ej.: colitis ulcerosa refractaria, enfermedad de Crohn) o afecciones oculares en forma de colirio (p. ej.: recuperación de conjuntivitis).

Neurogenerador neuronal y nerviosa

En la publicación, los autores también abordan diferentes aspectos (clínicos, tecnológicos, metodológicos, religiosos o mitológicos) que han contribuido al éxito actual de los trasplantes, entre los cuales destaca especialmente la aparición de los compuestos inmunosupresores. Asimismo, el artículo revisa la evolución de otros compuestos inmunosupresores y las tendencias futuras sobre estos compuestos. En el caso del tacrolimus, recientemente se ha descrito su posible actividad como compuesto neuroregenerador neuronal y nervioso, la cual se está probando actualmente en diferentes laboratorios internacionales. Éste es uno de los aspectos que los autores señalan como más prometedores para el tacrolimus, al igual que la obtención de compuestos análogos con menores efectos secundarios que permitan una mejor dosificación. Según el investigador de la Universidad de León, Carlos Barreiro, «estamos en una fase en la que se le puede dar una segunda vida a este fármaco, aparte de continuar su labor como inmunosupresor, que pueda tener más actividades que la meramente reconocida hasta este momento».

El artículo ha sido acogido favorablemente por la comunidad científica al haber recibido ya más de 3000 descargas desde su publicación.

Esta colaboración surge por la experiencia que los investigadores principales de los equipos participantes, los doctores Barredo y Barreiro, han acumulado en más de diez años de trabajo en diferentes aspectos de la producción y mejora del rendimiento industrial del tacrolimus. La estructura molecular de este compuesto supone una complejidad añadida para su obtención, purificación y dosificación, lo que requiere el desarrollo de procesos optimizados de producción para su uso en clínica humana, así como un profundo conocimiento metabólico y de Biología Molecular.

