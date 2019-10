La investigadora de la ULE María Martínez Valladares premiada con el 'Peter Nansen Young Scientist Award' María Martínez Valladares recibe su galardón. Se trata de un prestigioso premio que reconoce la trayectoria profesional y la actividad investigadora llevada a cabo dentro del campo de la parasitología veterinaria por jóvenes investigadores de todo el mundo LEONOTICIAS Jueves, 10 octubre 2019, 18:15

La investigadora de la Universidad de León (ULE) María Martínez Valladares ha sido galardonada con el premio internacional 'Peter Nansen Young Scientist Award', que concede cada dos años la Asociación Mundial para el Avance de la Parasitología Veterinaria (WAAVP - World Association for the Advancement of Veterinary Parasitologyç).

Se trata de un prestigioso premio que reconoce la trayectoria profesional y la actividad investigadora llevada a cabo dentro del campo de la parasitología veterinaria por jóvenes investigadores de todo el mundo, y que en el caso de la científica de la ULE ha sido concedido por lo que el jurado ha calificado como «una investigación innovadora y excelente sobre las infecciones por nematodos y trematodos de los rumiantes, centrándose en la evaluación de nuevos fármacos y combinaciones de fármacos, nuevos métodos para detectar la resistencia antihelmíntica y nuevos enfoques para el control, como la vacunación y la selección genética de animales resistentes».

En la concesión también se tuvo en cuenta que en los últimos años María Martínez ha extendido su investigación para cubrir las enfermedades por helmintos en humanos, y se ha premiado su participación activa en varios proyectos europeos, en los que también ha colaborado en tareas de organización de reuniones.

La entrega del premio tuvo lugar el pasado mes de julio en Madison (Estados Unidos) durante el congreso internacional de la WAAVP, y en la misma se resaltó la carrera investigadora de María Martínez Valladares, que está enfocada principalmente al control de las enfermedades producidas por los parásitos helmintos, así como al estudio de las resistencias a los fármacos antihelmínticos.

María Martínez ha publicado más de 45 artículos en revistas internacionales y varios capítulos de libros. En la actualidad y desde el 2009 trabaja como Investigadora Postdoctoral Senior en Sanidad Animal en el Instituto de Ganadería de Montaña (IGM), centro de gestión compartida entre el Consejo Superior de Investigaciones Científicas y la Universidad de León.