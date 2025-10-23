Un investigador leonés participa en un estudio sobre los últimos dinosaurios que pisaron Estados Unidos

Leonoticias León Jueves, 23 de octubre 2025, 20:03 | Actualizado 20:10h. Comenta Compartir

El investigador de la Universidad de León (ULE), Jorge García Girón, profesor permanente laboral en el área de Ecología, es uno de los principales autores del artículo titulado 'Late-surviving New Mexican dinosaurs illuminate high end-Cretaceous diversity and provinciality'. publicado ayer en la revista' Science'. Se trata de un estudio que proporciona una nueva perspectiva sobre los últimos ecosistemas dominados por dinosaurios en la Cuenca de San Juan, al noroeste de Nuevo México, en los Estados Unidos.

Estos últimos restos fósiles de dinosaurios fueron recopilados del Miembro Naashoibito de la Formación Ojo Álamo. Todos los dinosaurios, salvo las aves (que son sus descendientes modernos), se extinguieron hace unos 66 millones de años cuando un asteroide chocó contra la península de Yucatán en México, acabando con cerca del 75% de la vida en la Tierra.

En Nuevo México

«Los dinosaurios de Naashoibito vivían al mismo tiempo que grandes estrellas del imaginario colectivo, como el 'Tyrannosaurus rex' o el 'Triceratops'. Estos animales no estaban en decadencia. Por el contrario, sus comunidades estaban conformadas por muchas y diferentes especies y variedades», ha explicado Andrew FLynn, Profesor de Geología de la Universidad Estatal de Nuevo México y autor principal del estudio.

A diferencia de las comunidades de dinosaurios bien conocidas del norte de Estados Unidos, dominadas por grandes manadas errantes de 'Triceratops' y 'Edmontosaurus', la fauna de Nuevo México la lideraba una especie muy diferente: el enorme saurópodo de cuello largo 'Alamosaurus'.

Los investigadores calculan que el 'Alamosaurus' podría llegar a superar en longitud a dos camiones grandes en serie, pesando alrededor de 30 a 80 toneladas, con un cuello larguísimo y una altura de unos 9 a 15 metros. «Sería el equivalente a una ballena azul, pero la mitad de pesado», explica Jorge García Girón.

«Nuestros análisis demuestran que los dinosaurios de Nuevo México, formados por especies totalmente distintas a las de Wyoming, Montana y Dakota del Norte, tienen la misma edad geológica», apunta el profesor de la ULE. «Lo que revela nuestra investigación es que los dinosaurios no estaban condenados a desaparecer antes de la gran extinción. Estaban en plena forma, prosperando, y parece que el impacto del asteroide los noqueó de golpe. Nuestros resultados contradicen hipótesis previas que sugerían que los dinosaurios se encontraban sometidos a un largo declive ecológico que los hizo más vulnerables a la extinción».

Otro descubrimiento clave de este estudio es que, después de la extinción, los mamíferos que sobrevivieron mantuvieron una muy alta diversidad biológica. «En efecto, -añade Steve Brusatte, Profesor de Paleontología y Evolución de la Universidad de Edimburgo y también coautor del estudio-, los mamíferos de las regiones septentrionales y meridionales de Norteamérica mostraron ser muy diferentes entre sí a principios de la Era Cenozoica, a diferencia de otras extinciones masivas en las que los ecosistemas y sus comunidades biológicas devinieron más uniformes».

Últimos dinosaurios

A lo largo de la historia de la Tierra, el campo magnético cambia de dirección: a veces normal (con el norte magnético como ahora) y otras invertido (el norte magnético hacia el sur). Los científicos saben cuándo pasan estos cambios y los usan para calcular el momento en el que se depositaron y formaron las rocas.

El equipo de investigación midió la dirección del polo magnético en las rocas y, junto con edades químicas de cristales en las areniscas de las mismas capas, descubrieron que los fósiles de dinosaurios del norte de Nuevo México tienen la misma edad que los de 'Tyrannosaurus' y 'Triceratops' en la famosa Formación Hell Creek, asentada sobre las tierras baldías de Dakota del Norte y Montana.

«La desaparición de los dinosaurios es el caso más famoso de extinción masiva en la historia de la Tierra», explica Jorge García Girón. «La verdad incómoda es que, hasta ahora, los paleontólogos tenían pocos fósiles de dinosaurios fechados con certeza en los últimos cientos de miles de años del Cretácico, antes del impacto del asteroide, así que mucho de lo que sabíamos sobre la extinción provenía de fósiles más antiguos y modelos estadísticos».

«Ahora, en Nuevo México, tenemos fósiles de dinosaurios que estaban ahí, justo al final de la Era Mesozoica. Estos animales fueron los que tuvieron que enfrentarse al asteroide cara a cara», destacó Brusatte. «Y al compararlos con los únicos otros fósiles bien fechados de esa época, más al norte, vemos que sus comunidades eran muy diferentes. Claramente, había una gran variedad de dinosaurios justo hasta el momento en que el asteroide los barrió de la faz de la Tierra».

«Podemos demostrar sin dudas que estos dinosaurios son de los últimos del Cretácico», concluye el profesor de la ULE Jorge García Girón. «Lo que encontramos es que estas rocas se formaron en los últimos 380.000 años de ese periodo. Eran los últimos dinosaurios vivos en Nuevo México antes del impacto del asteroide».

Temas

Universidad de León