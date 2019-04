Una investigación de la ULE, publicada en la prestigiosa revista científica 'Plosone' El grupo de Investigación Genplant1 construye por primera vez un mapa genético de la población obtenida del cruce entre lenteja cultivada y silvestre LEONOTICIAS León Miércoles, 3 abril 2019, 12:21

La prestigiosa revista PLoSONE, del grupo Public Library of Science (PLOS), acaba de publicar un trabajo desarrollado por el grupo de investigación consolidada de Genética, Genómica, Transcriptómica y Patología Vegetales (GENPLANT1) del Área de Genética, del Departamento de Biología Molecular de la ULE, titulado 'Construction of a high-density interspecific (Lens culinaris x L. odemensis) genetic map based on functional markers for mapping morphological and agronomical traits, and QTLs affecting resistance to Ascochyta in lentil'.

Por primera vez se ha construido un mapa genético a partir de una población obtenida a partir de un cruzamiento interespecífico entre la lenteja cultivada y la especie silvestre L. odemensis. Las principales líneas de investigación de este proyecto han ido orientadas hacía el aumento de la escasa variabilidad genética presente en la especie cultivada, mediante la introducción de nuevas variantes génica a partir de especies silvestres relacionadas. El objetivo de este cruce se centró entre otros aspectos en la posibilidad de encontrar nuevas fuentes de resistencia a enfermedades como la rabia causada por el hongo Ascochyta lentis, y para ello el trabajo se ha basado en el empleo de las últimas técnicas de análisis genómico analizando el transcriptoma de una población consanguínea recombinante y de los parentales, y en el correspondiente análisis bioinformático.

El grupo de investigación GENPLANT1 está formado por los profesores Marcelino Pérez de la Vega, Carlos Polanco, Luis E. Sáenz de Miera, Ana Isabel González, Francisco J. Vences y Pedro García, y sus principales líneas de investigación se concentran en biotecnología vegetal, la localización de genes y construcción de mapas genéticos, utilización de marcadores genéticos moleculares en estudios genéticos y de mejora, la caracterización de genes para la mejora de leguminosas, la detección de resistencia a estreses bióticos y abióticos en leguminosas y el estudio de la variabilidad genética mediante marcadores moleculares y análisis genómico.