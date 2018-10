Una investigación de la ULE analiza el potencial de telecolaboración en el ámbito docente Robert O'Dowd, profesor del Departamento de Filología Moderna, coordina el proyecto 'Evaluate' que culminará a finales de 2019 con un Congreso en León LEONOTICIAS León Jueves, 4 octubre 2018, 17:27

En los contextos de aprendizaje integrado de contenido e idioma (CLIL), las tecnologías de comunicación en línea tienen un gran potencial para apoyar el desarrollo de las habilidades de idiomas extranjeros y la competencia intercultural de los estudiantes, así como para aumentar la comprensión de la materia. Una forma efectiva de involucrar a los estudiantes de estos contextos (CLIL) en el aprendizaje en línea innovador es el intercambio virtual o la telecolaboración. El intercambio virtual implica involucrar a los estudiantes en proyectos de interacción en línea basados ​​en tareas e intercambio colaborativo con clases asociadas en otros lugares bajo la guía de sus maestros. El artículo 'Innovations and Challenges in Using OnLine Communication Technologies in CLIL' publicado recientemente en la revista científica 'Theory into Practice' sobre un proyecto coordinado por Robert O'Dowd, profesor del Departamento de Filología Moderna de la ULE, explora de qué manera el intercambio virtual puede contribuir a los enfoques de CLIL y presenta varios ejemplos de la literatura sobre cómo se ha aplicado este enfoque al aprendizaje en línea.

El artículo se basa en los resultados de un proyecto europeo liderado por la ULE 'Evaluar y Promocionar la Telecolaboración en la Formación de Profesores (EVALUATE en sus siglas en inglés), que investiga el impacto de los intercambios virtuales en la formación de profesores en varios países europeos. Este proyecto está financiado por la Comisión Europea. cuenta con un presupuesto de 450.000 euros y para su tramitación y gestión se ha contado con el soporte de la Oficina de Proyectos Internacionales del Vicerrectorado de Relaciones Internacionales de la ULE. El consorcio está conformado por seis universidades europeas (España, Portugal, Hungría, Alemania, Italia y Reino Unido), cinco administraciones públicas de países europeos (incluyendo el Ministerio de Educación de España y la Junta de Castilla y León) y la red de universidades del Grupo Compostela de la que la Universidad de León forma parte. El proyecto se desarrollará hasta finales de 2019 y está previsto que la Universidad de León acoja, en septiembre de 2019, un Congreso Internacional sobre la Telecolaboración en el que se difundirán los principales avances y resultados de EVALUATE.

El proyecto investiga la potencialidad de la «telecolaboración» como una herramienta docente que permite que a grupos de estudiantes locales llevar a cabo intercambios virtuales sobre aspectos y contenidos concretos de una asignatura con otros grupos de estudiantes en el extranjero utilizando para ello herramientas tecnológicas como Skype, Google+ o el correo electrónico. El objetivo principal del proyecto se centra en conocer el papel que desempeña el uso de estos intercambios virtuales entre futuros profesores y maestros en varios países de la UE en el desarrollo de sus competencias lingüísticas, interculturales y digitales - competencias claves para los profesores del siglo XXI.

En una sociedad cada vez más globalizada, el diálogo intercultural y los negocios internacionales se enfrentan a desafíos como las barreras de comunicación, estereotipos culturales, y la deficiencia del lenguaje, hechos que agravan la falta de habilidades para interactuar con éxito. A este respecto, el equipo de la ULE, dirigido por Robert O'Dowd, trabaja con distintas entidades europeas implicadas en el proyecto para incidir y transmitir la importancia del conocimiento y uso de la telecolaboración, la movilidad virtual en línea y en equipo, así como en promocionar los intercambios virtuales como actividad educativa en la educación universitaria.