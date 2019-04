Inauguradas las II Jornadas sobre género, diversidad sexual y derecho Más de treinta especialistas participan desde hoy en este ciclo que continuará el 10 de abril y el 15 de mayo, organizado por la Defensoría de la Universidad de León LEONOTICIAS León Lunes, 8 abril 2019, 19:52

El Salón de Grados de la Facultad de Derecho de la ULE ha acogido esta tarde la primera jornada del segundo ciclo de las 'Jornadas Abiertas sobre Género, Diversidad Sexual y Derecho', organizadas por la Defensoría de la Universidad de León (ULE) con la colaboración del Vicerrectorado de Responsabilidad Social, Cultura y Deporte, la Subdelegación del Gobierno en León, la asociación Arcoiris Colectivo LGTB+ de León y los Grupos de Innovación Docente 'Inmigración, Nacionalidad e .Interculturalidad' y de Investigación 'INNAIN - Flujos migratorios', y enmarcadas en los actos conmemorativos del 40 Aniversario de la institución académica.

Paulino Pardo, Defensor de la Comunidad Universitaria de la ULE, ha presidido la apertura del ciclo acompañado del Decano de la Facultad, Juan José Fernández, y del Subdelegado del Gobierno en León, Faustino Sánchez. Como organizador del ciclo, Paulino Pardo ha manifestado el interés de esta segunda edición por atender al género y la diversidad sexual «porque el estado democrático se juega mucho con estas realidades», y la relación con el derecho –ha explicado- porque «cuando hablamos de democracia hablamos de derecho, por eso aquí hay que confrontar estas realidades con los valores esenciales del ordenamiento jurídico democrático que son la igual dignidad, la tolerancia, la libertad, el pluralismo… y todos tienen que ver con el género y la diversidad sexual».

Juan José Fernández se ha referido al éxito del ciclo «no solo porque estamos en la segunda edición, sino también por el número de inscripciones que superan los 150 participantes, lo que implica una garantía de éxito en la colaboración entre la ULE y la Subdelegación de Gobierno». No obstante ha confesado no sentirse alegre porque «estas jornadas no son paritarias, aquí hay más del 95% de mujeres y eso sí me preocupa porque la violencia de género también es un asunto de género y así debería vivirse en la Universidad». Faustino Sánchez, por su parte, se ha referido al grado de implicación y sensibilización «en contra de cualquier tipo de violencia contra las mujeres» por parte de todas las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, y ha precisado cómo a través de las tres jornadas y los excelentes ponentes participantes «tratamos de ofreceros la posibilidad de conocer la realidad que se esconde detrás de las distintas formas de violencia contra la mujer, un problema tan presente en nuestra sociedad».

Tras la inauguración ha comenzado la primera mesa de debate de la jornada dedicada a 'Violencia sexual y víctimas de agresiones', en la que han participado Begoña Pérez Psicóloga de ADAVAS León, Carlos Fernández. Sargento Primero de la Guardia Civil. Jefe del Equipo de Policía Judicial. Criminólogo, Enrique Javier Díez, Asociación Prometeo Hombres por la Igualdad, y Cruz de la Fuente, Técnico de Instituciones Penintenciarias. Una mesa redonda que ha estado moderada por Jessica Martínez, Jefa de Unidad de Violencia contra la Mujer de la Subdelegación del Gobierno.

Las jornadas –que continuarán el 10 de abril y el 15 de mayo- han sido financiadas por el Pacto de Estado contra la Violencia de Género, el Vicerrectorado de Relaciones Institucionales y con la Sociedad y por la Facultad de Derecho de la ULE, y cuentan con la participación de treinta y un ponentes.