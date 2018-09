La ULE inaugura el XVI coloquio de Geografía dedicado al análisis del nuevo turismo La vicerrectora de Relaciones Institucionales ha reivindicado el papel de los investigadores «por sus aportaciones al desarrollo económico» LEONOTICIAS León Jueves, 27 septiembre 2018, 19:43

El Aula Magna de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de León (ULE) ha acogido este jueves la inauguración oficial del XVI Coloquio sobre Geografía del Turismo, Ocio y Recreación, cuyo acto ha estado presidido por Mª Dolores Alonso-Cortés, Vicerrectora de Relaciones Institucionales y con la Sociedad de la ULE, el Decano de la Facultad, Juan Matas Caballero, el presidente de la Asociación de Geógrafos Españoles (AGE), Jorge Olcina, el coordinador del coloquio, José Somoza y el concejal de Turismo y Fiestas del Ayuntamiento de León, Pedro Llamas.

La Vicerrectora de Relaciones Institucionales ha reconocido la labor «muy vital y activa» del Departamento de Geografía y ha subrayado que «aunque este coloquio es importante por el intercambio de experiencias y conocimientos, también hay que poner en valor el papel que juegan las universidades como generadoras de turismo».

A este respecto, Mª Dolores Alonso-Cortés ha concretado que a lo largo de 2018 «se han celebrado 35 congresos o encuentros científicos con una media de cien participantes y eso repercute positivamente en la ciudad». En su intervención ha manifestado que en León «todas las instituciones trabajamos conjuntamente para hacer del turismo un motor económico», aunque también ha querido reivindicar «el papel de los estudiosos que puede haber, como en este caso, en geografía y en turismo porque ellos tienen mucho que aportar a ese desarrollo económico».

Matas Caballero, decano de la Facultad de Filosofía, se ha referido a la importancia de organizar un evento de estas características en «una provincia como León que se encuentra en una situación bastante delicada desde el punto de vista económico y de población, ya que supone una apuesta por el futuro, por la búsqueda de soluciones para una provincia que reclama perspectivas de futuro, que deben ser atendidas por quienes nos gobiernan». En esa misma línea se ha pronunciado José Somoza, coordinador del programa, quien ha recalcado su interés por que las ponencias, debates y comunicaciones «marquen ese interés que hay del turismo en cuanto que es un proceso transformador del territorio».

Tras la presentación oficial José Somoza ha presentado al catedrático de Turismo de la Universidad de Leeds, Chris Cooper, que no ha podido desplazarse a León por motivos familiares, pero sí ha intervenido a través de videoconferencia. Cooper ha hablado del pasado, presente y futuro de los destinos turísticos. Este reconocido geógrafo es autor de los manuales sobre turismo más difundidos globalmente, como 'The Geography of Travel and Tourism', o 'Contemporary Tourism', y su contribución a la educación y política turística le valió en 2009 el Premio Ulysses del Consejo de Educación de la Organización Mundial del Turismo.

Cumbre de universidades

Cerca de un centenar de geógrafos, arquitectos e historiadores se dan cita en León durante tres días para analizar las nuevas prácticas en los desplazamientos turísticos y la gestión territorial del turismo. Veinte universidades españolas y siete extranjeras participan de este coloquio de carácter bianual que ha registrado el doble de inscripciones que en la pasada edición celebrada en Mallorca.

El coloquio –programado con la Asociación de Geógrafos Españoles (AGE)- se articula en torno a una conferencia inaugural, tres ponencias, una mesa redonda y dos excursiones, una el primer día a los principales recursos turísticos de la ciudad de León, y otra el tercer día, al Parque Nacional Picos de Europa.

Además de conferenciantes procedentes de universidades españolas como Barcelona, Madrid, Baleares, Santiago, Salamanca, Tarragona, Málaga, entre otras, también asistirán profesores e investigadores del Turismo de otros países para contar experiencias de destinos muy alejados, como Copenhague, Sicilia, Guanajuato (México), Isla de Pascua (Chile), la Amazonia colombiana o el lago de Atitlan en Guatemala.

Por último, hay que destacar que en la organización de esta XVI edición del Coloquio sobre Geografía del Turismo, Ocio y Recreación han colaborado las universidades de Salamanca y Valladolid, el Grupo de Investigación INVESTER de la ULE, el Vicerrectorado de Relaciones Institucionales de la ULE, y la Asociación de Geógrafos Españoles (AGE).