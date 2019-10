Filosofía acoge una conferencia sobre el estudio arqueológico de maderas y carbones María García, ponente en la Universidad de León. La investigadora María Martín Seijo, estará este jueves en el Aula Magna a las 12:00 horas, dentro de la tercera cita de divulgación científica organizada por el Grupo de Investigación Consolidado Indetehi LEONOTICIAS Miércoles, 16 octubre 2019, 14:40

El Aula Magna de la Facultad de Filosofía y Letras de la ULE acogerá mañana jueves 17 de octubre, a las 12:00 horas, la tercera conferencia de divulgación científica organizada por el Grupo de Investigación consolidado de la ULE, INDETEHI (Temas Históricos), donde María Martín Seijo, profesora del Departamento de Historia de la Universidad de Santiago de Compostela, hablará de: '¿Los árboles nos dejan ver el bosque? Introducción al estudio de maderas y carbones en contextos arqueológicos'.

La charla pretende aproximar a los asistentes a las múltiples posibilidades del estudio de estos restos vegetales en contextos arqueológicos, más allá de la reconstrucción paleoambiental, a partir de varios casos de estudio de Europa, América y Asia. María Martín destaca que en su exposición, además de una breve introducción al método de análisis y a las diferentes perspectivas de investigación, «viajaremos al pasado a través del estudio de las maderas vinculadas a los contextos domésticos de la Edad del Hierro en el noroeste de Iberia, reconstruiremos parte de la historia del puerto de Pontevedra utilizando varios objetos de madera recuperados en contextos arqueológicos, caracterizaremos algunas de las etapas de los rituales funerarios de las sociedades de jefatura de Panamá, y finalmente nos aproximaremos a los objetos de madera asociados a la ocupación japonesa de Taiwán».

María Martín Seijo es una investigadora postdoctoral vinculada a la Universidad de Santiago de Compostela. Sus áreas de investigación son la Arqueología y la Arqueobotánica, y está especialmente interesada en estudiar las relaciones establecidas en el pasado entre la gente y las plantas a través del estudio de los restos de plantas -madera y fibras- recuperados en contextos arqueológicos. Su trabajo en arqueobotánica se ha centrado en Europa (España, Portugal), América (Panamá) y recientemente Asia (Taiwan), en contextos que van de la Prehistoria al pasado reciente, e incluyendo análisis arqueobotánicos y científicos al estudio del aprovisionamiento, gestión, manufactura y comercio de madera, fibras, ámbar y resinas. En su Investigación estudia los restos vegetales desde una perspectiva antropológica, incluyendo la consideración de datos históricos y etnográficos combinados con la experimentación llevada a cabo por artesanos.

Su tesis, con premio extraordinario de doctorado, se centró en el estudio de las interacciones establecidas entre la gente y su entorno, desde una perspectiva de género, así como la gestión de los recursos forestales para el aprovisionamiento y la producción de artefactos de madera por comunidades que habitaron el noroeste de la península Ibérica entre la Edad del Hierro y el período romano.

En su tesis por primera vez, las manufacturas en madera recuperadas en el noroeste de Iberia y datadas de la Edad del Hierro al período medieval fueron estudiadas combinando la arqueobotánica y el estudio tecnológico, los estudios anteriores se habían centrado en el estudio de la madera y el carbón con el objetivo de la reconstrucción paleoambiental. Desde entonces ha publicado varios artículos en revistas internacionales sobre manufacturas en madera de contextos de la Edad del Hierro a época moderna tanto de España como de Portugal.

Ha fundado el Laboratorio de Arqueobotánica (GEPN-AAT/USC), y coordina los programas de trabajo de arqueobotánica en proyectos nacionales e internacionales. Recientemente, y en relación con sus proyectos de investigación, ha sido fundadora y es miembro de Comité de PLANTWILD-Community of Research on the Archaeology of Wild Plants (European Association of Archaeologists). Ha realizado estancias de investigación y formación en la Universitat Autónoma de Barcelona (España), Smithsonian Tropical Research Institute (Panamá), CIBIO-InBio (Portugal), Universidade do Minho (Portugal) e University College Dublin (Irlanda).

Sus investigaciones sobre manufacturas realizadas con materiales vegetales han sido recientemente transferidas al sector productivo, que han posibilitado colaboraciones con artesanos a quienes ha proporcionado modelos para sus artesanías e, incluso a la Administración pública para establecer las bases científicas para las reconstrucciones arqueológicas y protocolos de trabajo con materiales efímeros y frágiles como los restos de maderas recuperados en contextos arqueológicos.