La Facultad de Económicas celebró las III jornadas 'Socialmente responsables' Además de una mesa redonda sobre sostenibilidad y desarrollo territorial, el programa incluyó una charla sobre el modelo de negocio one-for-one LEONOTICIAS León Lunes, 26 noviembre 2018, 14:27

El Área de Comercialización e Investigación de Mercados de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad de León (ULE) organizó el pasado viernes la tercera edición de las Jornadas Socialmente Responsables dirigidas a los estudiantes de los distintos grados que se imparten en la facultad.

La conferencia principal fue impartida por la profesora Mª Isabel Sánchez Hernández, de la Universidad de Extremadura quien presentó una ponencia bajo el título '¿Estamos preparados para el one for one?', que llevó a los alumnos a reflexionar sobre la ventaja competitiva que la responsabilidad social supone para las empresas. La exposición de Sánchez Hernández se refirió al modelo de negocio 'one for one', el cual se enmarca dentro de la filosofía 'Doing well by doing good' (hazlo bien haciendo el bien) que consiste en que una empresa, por cada unidad vendida, se compromete a entregar un producto de igual valor a otra persona sin capacidad económica y en riesgo de exclusión. Una interesante propuesta que fue ilustrada con casos prácticos de empresas que ya funcionan bajo este modelo de negocio.

Tras la intervención de Mª Isabel Sánchez, tuvo lugar una mesa redonda sobre 'Responsabilidad, Sostenibilidad y Desarrollo Territorial', moderada por el profesor José Luis Vázquez Burguete, en la que participaron Luis Ignacio Álvarez, profesor de la Universidad de Oviedo, Jorge Vega, de la UNED, Francisco Javier Juanes Benéitez, del grupo de Acción Local Páramo-Órbigo-Esla Desarrollo Asociado POEDA, y David Santos, de la empresa Naturgeis.

Esta edición ha sido posible gracias a la colaboración organizativa del Grupo de Innovación Docente de Marketing e Investigación Operativa de la ULE y el Grupo de Investigación Economía del Bienestar y Participación Ciudadana de la UNED. Además, ha contado con el apoyo de las empresas Intdea, Naturgeis y el colectivo POEDA.