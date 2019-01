Los estudiantes de la Universidad de León ya pueden solicitar su Beca Erasmus para el próximo curso Imagen del Erasmus. La Oficina de Relaciones Internacionales de la Universidad de León ofrece destinos en toda Europa gracias a más de 200 convenios de intercambio LEONOTICIAS Miércoles, 9 enero 2019, 11:26

Los estudiantes de grado de la Universidad de León (ULE) disponen hasta el 19 de enero para presentar su solicitud para una de las becas ERASMUS+, que permiten que los alumnos puedan completar su formación al realizar un cuatrimestre o el curso completo en otro país de Europa, gracias a uno de los más de 200 convenios bilaterales en los que se ofertan cerca de 2.000 posibilidades para un amplio abanico de países, desde los más cercanos (Francia, Portugal, Reino Unido, Italia …), a otros un poco más alejados como Noruega, Eslovaquia, Lituania o Turquía.

Entre las trece escuelas y facultades que integran la ULE, las que ponen mayor oferta a disposición de sus alumnos son la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales, con 608 plazas, la Escuela de Ingeniería Industrial, Informática y Aeroespacial (416), y la Facultad de Filosofía y Letras (287), pero es importante apuntar que en todos los centros y en todos los grados existe oferta de intercambio, hasta alcanzar la cifra de 1.949 plazas.

Hay que destacar que la Oficina de Relaciones Internacionales de la ULE realiza un importante esfuerzo para que cada año se incrementen las movilidades, labor que se lleva a cabo desde el convencimiento de que cursar un periodo de estudios reconocido en una institución europea marcará para siempre el futuro personal, académico y profesional de quienes aprovechen estas ayudas.

Un objetivo fundamental de internacionalización de la ULE

La formación internacional de los estudiantes a través de la realización de estancias académicas en universidades extranjeras constituye un objetivo fundamental del proceso de internacionalización de la ULE. Estas estancias proporcionan a los alumnos la posibilidad de integrarse en diferentes culturas y entornos universitarios, al tiempo que mejoran sus competencias lingüísticas y también su futura inserción en un mercado laboral cada vez más competitivo e internacional.

«No pierdas esta oportunidad, porque seguro que será una de las experiencias de tu vida», es una de las frases más escuchadas en las diferentes presentaciones que se llevan a cabo en las facultades y escuelas para animar a los jóvenes a participar. Los principales requisitos para acceder a este programa son los siguientes:

- Ser estudiante oficial de la ULE durante el presente curso 2018/19.

- Haber superado, a fecha 30 de noviembre de 2018, 48 créditos ECTS en las titulaciones oficiales de Grado, excepto los estudiantes del Grado de Veterinaria, que deberán haber superado 96 ECTS.

- Poseer, a fecha fin del periodo de solicitud, el nivel de conocimiento de la lengua de docencia en la universidad de destino requerido.

Las ayudas oscilan entre 200 y 300 euros mensuales, cantidad a la que hay que añadir 200 euros más si el estudiante ha sido beneficiario de una beca general de estudios del MECD en el curso 2018/2019.

Una experiencia de gran valor

El pasado mes de diciembre se celebró en Madrid la Jornada Anual de Difusión Erasmus+, organizada por el Servicio Español para la Internacionalización de la Educación (SEPIE), en cuyo programa estaba incluida una ceremonia en la que se entregó un reconocimiento honorífico a la estudiante de la ULE Cristina de la Parte Rodríguez, que realizó una movilidad en la Universidad eslovena de Liubliana, y fue seleccionada por el éxito de su experiencia de aprendizaje en el curso 2017-2018.

Cristina, que cursó el Grado de Biotecnología en la ULE, explicó que «todo lo vivido en los 10 meses que viví en Eslovenia y todo lo que me ha aportado el programa Erasmus+ ha sido positivo. Ha sido la mejor experiencia de mi vida; he conocido gente maravillosa, he viajado muchísimo, he tenido la oportunidad de trabajar en un laboratorio y he descubierto un país maravilloso que ahora considero mi segunda casa».

Precisamente por ello, hizo un llamamiento en aquella ocasión a los estudiantes de la ULE para que se animen a participar, «los programas de movilidad son maravillosos, -declaró-, expanden tus horizontes y te abren la mente. Son unos meses llenos de experiencias y de superación. Todo el mundo debería participar en uno de estos programas una vez en su etapa académica».