Una estudiante de biotecnología de la ULE, reconocida por el programa Erasmus+ Entrega de los premios Erasmus +. Cristina de la Parte Rodríguez realizó una movilidad en la Universidad eslovena de Liubliana, y ha sido seleccionada por el éxito de su experiencia de aprendizaje LEONOTICIAS León Miércoles, 5 diciembre 2018, 10:28

El pasado lunes se celebró en Madrid la Jornada Anual de Difusión Erasmus+, que fue organizada por el Servicio Español para la Internacionalización de la Educación (SEPIE), en cuyo programa estaba incluida una ceremonia en la que se entregó un reconocimiento honorífico a cuatro estudiantes seleccionadas por el Programa Internacional de intercambio Erasmus+ por el éxito de su experiencia de aprendizaje.

Una de ellas fue Cristina de la Parte Rodríguez, estudiante de Biotecnología de la Universidad de León (ULE), que realizó una movilidad de estudios en la Universidad de Liubliana (Eslovenia), y que fue una de las cuatro personas seleccionadas que subieron al escenario para recibir la distinción. Hay que destacar que en total 101 instituciones y consorcios presentaron candidaturas de estudiantes de Educación Superior del curso académico 2017-18 para optar a estas distinciones, y que la estudiante de la ULE Cristina de la Parte fue seleccionada atendiendo a que «la limitación del idioma y otras situaciones novedosas para la estudiante no fueron obstáculo para convertir todo en una experiencia de aprendizaje y realizar con éxito su trabajo de fin de grado, lo que le ha permitido finalizar sus estudios de Grado satisfactoriamente».

Las otras tres personas que acompañaron a Cristina de la Parte fueron Paula López Almela, estudiante de Diseño Gráfico de la Escuela de Arte y Superior de Diseño (EASD) de Castellón, que realizó una movilidad de estudios a la Facultad de Bellas Artes de Belgrado (Serbia); María de los Ángeles Blanco, estudiante de la doble titulación de Administración y Dirección de Empresas y Derecho de la Complutense de Madrid, que realizó una movilidad de estudios en la Manchester Metropolitan University (Reino Unido), y Aridane Díaz Santana, estudiante de Imagen y Sonido del IES Politécnico Las Palmas, que realizó una movilidad en la empresa B&B FILM SRL en Roma (Italia).

En declaraciones realizadas a los medios de comunicación, la estudiante de la ULE comentó que seleccionó la Universidad de Liubliana porque le pareció «una buena oportunidad para conocer un país y una cultura prácticamente desconocidos para mí. Además, es un país muy bien localizado en centro Europa, ideal para viajar a otros países». En cuanto al balance de su Eramus+, Cristina de la Parte explicó que «todo lo vivido en los 10 meses que viví en Eslovenia y todo lo que me ha aportado el programa Erasmus+ ha sido positivo. Ha sido la mejor experiencia de mi vida; he conocido gente maravillosa, he viajado muchísimo, he tenido la oportunidad de trabajar en un laboratorio y he descubierto un país maravilloso que ahora considero mi segunda casa».

Precisamente por ello, ha pedido a los estudiantes de la ULE que se animen a participar, «los programas de movilidad son maravillosos, -explica-, expanden tus horizontes y te abren la mente. Son unos meses llenos de experiencias y de superación. Todo el mundo debería participar en uno de estos programas una vez en su etapa académica».