La VI edición del Club de Lectura de la ULE citará en León a destacados escritores A lo largo del curso 208-2019 se estudiarán obras de Joaquín Pérez Azaústre, Luis Artigue, Valeria Correa Fiz, David Roas, Lara Moreno y Patricia Esteban Erlés LEONOTICIAS DIARIO León Miércoles, 29 agosto 2018, 17:07

El próximo mes de septiembre comenzarán las actividades de la sexta edición del Club de Lectura de la Universidad de León 'tULEctura' que, como en anteriores ocasiones, está abierto a la participación de todas las personas interesadas en la lectura y la escritura, sin límite de edad ni exigencia de certificados de estudios de ningún tipo, que podrán tener la oportunidad de conocer mejor algunas obras de varios escritores, y también de conocerles personalmente en los encuentros que se han programado.

'tULEctura' propone actividades que no sólo están dirigidas al público universitario, ya que la asistencia está abierta a cualquier persona de la sociedad interesada en participar y convertirse en socia del club. Desde la organización se explica que «pretendemos reunirnos periódicamente para compartir la experiencia de la lectura y aprovecharla como competencia transversal para completar la formación académica y personal».

Esta iniciativa forma parte de las propuestas que engloba la Red Internacional de Universidades Lectoras (RIUL), a la que está adscrita la ULE, y para esta sexta edición ha programado el análisis y lectura de seis libros. Además, se tendrá la oportunidad de mantener un encuentro y conversar con los autores de las obras. Todas las citas tendrán lugar en la Sala de conferencias de la Biblioteca General San Isidoro (Campus de Vegazana) a las 19 horas.

Es importante destacar que existen varias posibilidades de participación, para que todos tengan opción de hacerlo de la manera que les resulte más cómoda. La primera consiste en formalizar una inscripción como alumno de extensión universitaria, lo que se puede hacer en la Unidad de Extensión Universitaria y Relaciones Institucionales (Avda. Facultad de Veterinaria nº 25. León. Tfnos: 987 – 291 961 y 293 372), o en la modalidad on-line en la web de la ULE, a través del siguiente enlace: http://extensionuniversitaria.unileon.es/euniversitaria/curso.aspx?id=1488 En este caso, y una vez cumplidos los requisitos establecidos, se obtendrá un diploma y los créditos de libre configuración curricular que corresponden a 40 horas lectivas (4 LEC - 2 ECTS).

La segunda, (para quienes no precisen ni créditos ni diploma), es gratuita, no hay límite de edad y no se exige disponer de ningún tipo de certificado de estudios. Se requiere únicamente que las personas interesadas envíen sus datos personales (nombre, edad, teléfono, correo electrónico y dirección postal) a tulectura@unileon.es

A partir de ese momento se podrá asistir a las actividades, se recibirá información y se dispondrá de la posibilidad de interactuar a través de un blog, en el que es posible compartir opiniones, críticas, sugerencias, etcétera.

Finalmente existe una tercera posibilidad, para la que no existe ningún requisito, que consiste en la 'participación virtual', porque a través del blog se ofrecerá información de cada una de las sesiones, y además se emitirán a través del canal de emisión en directo de la Universidad de León la visita de los autores, con quienes se podrá interactuar en el momento a través de las redes sociales. Después, esos vídeos serán editados para que estén a disposición de todos los que no hayan podido asistir al encuentro. Para participar de este modo tampoco existe ningún requisito.