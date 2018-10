Defendida en Lisboa una tesis doctoral sobre teledetección dirigida desde la ULE El trabajo de Juan Guerra Hernández trata sobre el uso de vehículos aéreos no tripulados para la apoyar la gestión forestal, y obtuvo la cualificación 'Cum Laude' LEONOTICIAS León Martes, 30 octubre 2018, 12:08

Una tesis de Doctorado Europeo titulada 'Applicability of advanced remote sensing technologies to support forest management', que fue realizada por Juan Guerra Hernández, y dirigida por Eduardo Manuel González Ferreiro, profesor del Grado en Ingeniería en Geomática y Topografía del Campus de Ponferrada de la Universidad de León (ULE) y por Ramón Alberto Díaz Varela (Universidad de Santiago de Compostela) y Margarida Tomé (Universidad de Lisboa), obtuvo el pasado 12 de octubre la calificación 'Cum Laude, (calificación portuguesa: 'Muito bom com distinção'), en la defensa de su tesis de Doctorado Europeo

El objetivo general de la tesis ha consistido en la evaluación de la capacidad de dos tecnologías de teledetección avanzadas (Airborne laser scanning – ALS y Digital aerial photography – DAP) sobre vehículos aéreos no tripulados (Remotely piloted aircraft systems – RPAS) para proporcionar métodos y herramientas que sirvan de apoyo a la gestión forestal a diferentes escalas (rodal y árbol individual).

El trabajo contó con la colaboración de investigadores de las universidades de León, Santiago de Compostela, São Paulo, y el US Forest Service, además del apoyo del Gobierno de Extremadura, la empresa Terradrone y el centro de investigación RAIZ (Forest and Paper Research Institute).

La teledetección como apoyo de la gestión forestal

La investigación llevada a cabo por Juan Guerra Fernández ha permitido demostrar que los datos de sensores remotos de resolución centimétrica e información 3D, optimizan de forma notable la estimación de parámetros como las alturas, cobertura vegetal, volumen, biomasa, cargas de combustibles, crecimiento, etcétera, sobre amplias superficies forestales, y se perfilan como una de las líneas de trabajo forestal con mayor proyección para el futuro.

Hay que apuntar finalmente que el tribunal que juzgó la tesis doctoral en el Salón de Actos de Instituto Superior de Agronomía de Lisboa (Portugal), estuvo integrado por las siguientes personas: María Flor Álvarez Taboada (Universidad de León), Juan Gabriel Álvarez González (USC), María Margarida Branco de Brito Tavares Tomé, José Miguel Oliveira Cardoso Pereira, y Jao Manuel das Neves Silva, los tres de la Universidade de Lisboa.