La ULE dedica el documental del mes al problema de la 'gentrificación' Fotograma del documental. Se proyecta este jueves 10 de octubre en el Teatro El Albéitar a partir de las 20:15 horas, con entrada libre hasta completar el aforo

El Área de Actividades Culturales de la Universidad de León (ULE) ha programado para jueves 10 de octubre, la proyección a las 20:15 horas en el Teatro El Albéitar del documental de mes, que estará dedicado en esta ocasión al titulado 'Push', que fue dirigido por Fredrik Gertten, un documental centrado en un tema de gran actualidad: lo que se conoce como 'gentrificación'.

'Push' es el más reciente documental del galardonado Fredrik Gertten, que investiga por qué ya no podemos permitirnos el lujo de vivir en nuestras propias ciudades. La vivienda es un derecho fundamental, una condición sine qua non para una vida segura y saludable, pero en las ciudades de todo el mundo disponer de un lugar donde vivir es cada vez más difícil. ¿Quiénes son los responsables? ¿Cuáles son los factores que hacen del acceso a la vivienda uno de los problemas más acuciantes a escala mundial?

Especulación

A través de Leilani Farha, relatora especial en vivienda de la ONU, viajamos por diferentes países tratando de comprender quienes y por qué están siendo expulsados los ciudadanos de las ciudades. Para ello se conversa con personalidades del ámbito político como Ada Colau, la reputada socióloga Saskia Sassen, el economista Joseph Stiglitz o el periodista italiano y autor de 'Gomorra' Roberto Saviano.

«Hay una gran diferencia entre la vivienda como mercancía y el oro como mercancía. El oro no es un derecho fundamental; la vivienda, sí», afirma Leilani, que cree que, si realmente queremos hacer un cambio para asegurar que toda clase de personas tengan lugar en una misma ciudad, debemos ser capaces de responsabilizar a alguien por lo que está sucediendo.

'Push' revela los secretos más oscuros del entramado mundial de la especulación inmobiliaria y urbanística, y cómo las ciudades son cada vez más inaccesibles para vivir en ellas en un contexto de crisis creciente que nos afecta a todos. No es solo gentrificación, se trata de un monstruo mucho más grande.

Fredrik Gertten es un reputado director y periodista sueco conocido por su activismo. Sus trabajos más conocidos, como 'Big Boys Gone Bananas!' (2012) y estreno mundial en Sundance, 'Bikes vs Cars' (2015) estreno mundial en SXSW, y 'Becoming Zlatan' (2016), estreno mundial en IDFA, llegaron al público en más de 100 países diferentes. En octubre de 2017 fue nombrado doctor honoris causa por la Facultad de Cultura y Sociedad de la Universidad de Malmö (Suecia) en reconocimiento a su trabajo como documentalista.