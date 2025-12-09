leonoticias - Noticias de León y provincia

Convocada la XXIX edición del Premio Internacional Syva a la mejor tesis doctoral sobre sanidad animal

El plazo de presentación de candidaturas para el galardón, convocado por la ULE y los Laboratorios Syva, se inicia el 15 de diciembre

León

Martes, 9 de diciembre 2025, 12:32

La Universidad de León, ULE, y Laboratorios Syva convocan la XXIX edición del Premio Internacional Syva a la mejor tesis doctoral sobre salud animal, cuyo plazo de presentación de candidaturas se abre el próximo lunes, 15 de diciembre.

El galardón fue creado en 1997, como fruto de un convenio de colaboración de Laboratorios Syva con la ULE, y es único en su género por su dotación y gran prestigio, con un premio de 18.000 euros para la mejor tesis doctoral realizada sobre cualquier aspecto de la Sanidad Animal, y específicamente proyectado sobre la Microbiología, Inmunología, Enfermedades Infecciosas o Enfermedades Parasitarias de los animales.

En esta edición se pueden presentar tesis que hayan sido defendidas en los cursos 2023-24 y 2024-25 en cualquier país europeo, así como aquellos en los que Syva esté representada a través de sus filiales y distribuidores. El objetivo es incentivar la formación científica de los estudiantes universitarios en el referido ámbito de conocimiento.

Las solicitudes se presentarán en formato electrónico a través de la página web que Laboratorios Syva habilitará y en la que los candidatos podrán encontrar un formulario para facilitar la recogida de datos y la entrega de documentación.

Además de los datos personales y una copia de la tesis en su versión final, se deberá aportar la relación de trabajos científicos originados por la tesis y publicados en revistas referenciadas, así como los premios, distinciones y galardones obtenidos.

El tribunal será nombrado por la ULE, su decisión será inapelable, y estará fundamentada en un juicio razonado de valor básico, fundamental y aplicado del trabajo de la Tesis Doctoral.

También se valorará su originalidad, repercusión en el ámbito científico y contribución al conocimiento, prevención y control de las enfermedades transmisibles de los animales. La propia tesis doctoral tendrá un valor relativo del 75 por ciento y la producción científica directamente derivada un 25 por ciento.

La resolución de la tesis doctoral ganadora se hará pública antes del 14 de abril de 2026, y la entrega del premio se producirá en el acto solemne en el que la Universidad de León celebra su festividad patronal, San Isidoro, el 26 de abril.

