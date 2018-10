La ULE se consolida como referente en formación de Derecho y Ciberseguridad María Dolores Alonso-Cortés, Vicerrectora de Institucionales, y Francisco Pérez, secretario de Incibe, han clausurado hoy las Jornadas en la Facultad de Derecho LEONOTICIAS León Viernes, 26 octubre 2018, 10:22

Una conferencia sobre las fake news, las redes sociales y los medios de comunicación ofrecida por Diego Fernández, CEO de Infobierzo.com. hoyCastillayLeon.com y de Birttu.com ha abierto esta tarde la segunda sesión de las Jornadas de Derecho y Ciberseguridad organizadas por la ULE y el Instituto Nacional de Ciberseguridad (INCIBE), en la Facultad de Derecho. Diego Fernández ha realizado una exposición ilustrada con ejemplos de noticias falsas aparecidas en medios digitales y que han circulado en redes sociales en los últimos años. En su intervención ha manifestado que «somos la sociedad con mayor acceso a la información de la historia y sin embargo inmersos en la era de la desinformación; las noticias falsas, la manipulación, también es un problema de ciberseguridad que nos lleva a hablar de una ciberguerra de información donde lo cuantitativo está pisando a lo cualitativo». El periodista ha resaltado un estudio del Instituto Tecnológico de Massachusetts donde se recoge que «nosotros, los usuarios de redes sociales, tenemos más culpa en que las fake news se difundan que los propios post que se crean para difundirlos». En este sentido y para evitar esa expansión, Diego Fernández ha recomendado «ser un poco crítico, buscar más allá, no confiemos en el canal como medio de comunicación y no propagar con retuits o 'me gusta'».

A continuación, el magistrado-juez José Enrique García ha ofrecido una conferencia sobre la seguridad de la información y los menores, y la visión judicial del uso de las tecnologías en los procedimientos civiles. Salvador Tarodo, profesor de Derecho Eclesiástico del Estado de la ULE, y Marta Ordás, profesora de Derecho Civil de la ULE han sido los encargados de moderar ambas conferencias, que han dado paso a la exposición de Fernando Cuadrado, abogado especialista en TIC, sobre el blockchain, la seguridad y el derecho a la privacidad.

Estas jornadas –coordinadas por Isabel Durán, profesora de Derecho Penal de la ULE, y Francisco Pérez Bes, secretario general del INCIBE y abogado especialista en TIC- han coincidido con la celebración en el Palacio de Congresos de León del Encuentro Internacional de Seguridad del INCIBE cuya edición ha sido la más multitudinaria de cuantas se han celebrado hasta el momento. Más de 2.000 participantes inscritos, a los que se añaden los 3.000 seguidores vía 'streaming', han seguido durante los dos días de esta cita más de un centenar de conferencias. Un excelente nivel de participación que se dejó patente en la apertura de las jornadas de Derecho y Ciberseguridad en la tarde de ayer con una mesa redonda sobre las obligaciones del empresario en la implantación de medidas y su responsabilidad.

La idea principal de estas jornadas se ha centrado en ofrecer un amplio espectro de información jurídica y técnica sobre la situación actual en el ámbito de la ciberseguridad nacional, y poner en común las experiencias y desarrollos del ámbito académico y los equipos de investigación relacionados con la ciberseguridad.

Las jornadas han sido clausuradas por el secretario general del INCIBE, Francisco Pérez Bes, la Vicerrectora de Relaciones Institucionales y con la Sociedad, Mª Dolores Alonso-Cortés, el Subdelegado del Gobierno, Faustino Sánchez, Salvador Tarodo, profesor de la Facultad de Derecho, y Laura Fra, del Colegio de Abogados de León, Fernando Rodríguez. Todos ellos coincidieron en señalar que la excelente respuesta de participación en esta sexta edición con cerca de 180 inscritos, demuestra que la ULE se consolida como referente en formación de Derecho y Ciberseguridad.