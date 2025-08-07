El conflicto entre Alfonso VIII de Castilla y Alfonso IX de León destruyó el Castro de los Judíos Las excavaciones de la ULE en la zona han revelado estructuras inéditas del siglo XI y refuerzan la historia del asedio del enclave

Restos hallados en el Castro de los Judíos que serán analizados en los laboratorios de la Ule.

La Universidad de León descubre estructuras inéditas del siglo XI en la campaña de excavaciones en el Castro de los Judíos de Puente Castro (León), que se acaba de cerrar con un balance «sumamente fructífero« según la codirectora de las excavaciones, Raquel Martínez.

Destaca el hallazgo de nuevos materiales y estructuras constructivas «que nos remiten a los inicios de la ocupación del Castro por parte de la comunidad judía en el siglo XI», asegura Martínez, quien también recuerda que han aparecido nuevas evidencias del asedio acontecido a finales del siglo XII por parte de las tropas castellanas de Alfonso VIII. »Los descubrimientos de este año refuerzan la teoría de que la destrucción posterior del enclave fue mucho más intensa de lo que 'a priori' se pensaba», explica.

Restos hallados en el Castro de los Judíos que serán analizados en los laboratorios y parte del equipo que ha participado en la campaña de excavaciones acompañados por el vicerrector de Investigación y Transferencia de la ULE, Santiago Gutiérrez.

A lo largo de tres semanas de actividad se han rescatado innumerables restos arqueológicos de diferente naturaleza, como cerámica, material bélico, fauna o restos de molinos de piedra. Todos estos materiales serán analizados en próximos meses en los laboratorios de la Universidad de León.

En estos trabajos participaron más de cuarenta estudiantes de la Universidad de León y de la Universidad de Santiago de Compostela, dirigida por los profesores de la Universidad de León Raquel Martínez Peñín y Carlos Fernández Rodríguez, junto a la profesora Natividad Fuertes Prieto.