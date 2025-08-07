leonoticias - Noticias de León y provincia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Restos hallados en el Castro de los Judíos que serán analizados en los laboratorios de la Ule.

El conflicto entre Alfonso VIII de Castilla y Alfonso IX de León destruyó el Castro de los Judíos

Las excavaciones de la ULE en la zona han revelado estructuras inéditas del siglo XI y refuerzan la historia del asedio del enclave

Leonoticias

Leonoticias

León

Jueves, 7 de agosto 2025, 18:15

La Universidad de León descubre estructuras inéditas del siglo XI en la campaña de excavaciones en el Castro de los Judíos de Puente Castro (León), que se acaba de cerrar con un balance «sumamente fructífero« según la codirectora de las excavaciones, Raquel Martínez.

Destaca el hallazgo de nuevos materiales y estructuras constructivas «que nos remiten a los inicios de la ocupación del Castro por parte de la comunidad judía en el siglo XI», asegura Martínez, quien también recuerda que han aparecido nuevas evidencias del asedio acontecido a finales del siglo XII por parte de las tropas castellanas de Alfonso VIII. »Los descubrimientos de este año refuerzan la teoría de que la destrucción posterior del enclave fue mucho más intensa de lo que 'a priori' se pensaba», explica.

Restos hallados en el Castro de los Judíos que serán analizados en los laboratorios y parte del equipo que ha participado en la campaña de excavaciones acompañados por el vicerrector de Investigación y Transferencia de la ULE, Santiago Gutiérrez.
Imagen principal - Restos hallados en el Castro de los Judíos que serán analizados en los laboratorios y parte del equipo que ha participado en la campaña de excavaciones acompañados por el vicerrector de Investigación y Transferencia de la ULE, Santiago Gutiérrez.
Imagen secundaria 1 - Restos hallados en el Castro de los Judíos que serán analizados en los laboratorios y parte del equipo que ha participado en la campaña de excavaciones acompañados por el vicerrector de Investigación y Transferencia de la ULE, Santiago Gutiérrez.
Imagen secundaria 2 - Restos hallados en el Castro de los Judíos que serán analizados en los laboratorios y parte del equipo que ha participado en la campaña de excavaciones acompañados por el vicerrector de Investigación y Transferencia de la ULE, Santiago Gutiérrez.

A lo largo de tres semanas de actividad se han rescatado innumerables restos arqueológicos de diferente naturaleza, como cerámica, material bélico, fauna o restos de molinos de piedra. Todos estos materiales serán analizados en próximos meses en los laboratorios de la Universidad de León.

En estos trabajos participaron más de cuarenta estudiantes de la Universidad de León y de la Universidad de Santiago de Compostela, dirigida por los profesores de la Universidad de León Raquel Martínez Peñín y Carlos Fernández Rodríguez, junto a la profesora Natividad Fuertes Prieto.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Dos muertos en 48 horas por las altas temperaturas en León
  2. 2 Turistas multados en el área de caravanas en León: «Falta que pongan una máquina de tickets aquí»
  3. 3 El humo de un incendio en León capital llega al centro de la ciudad
  4. 4 Un helicóptero aterriza en la A-6 en el Bierzo para acercar a unos bomberos a un incendio
  5. 5 Una nueva glorieta para mejorar la seguridad vial de un punto clave de León
  6. 6 Controlado el incendio en Olleros de Alba tras 38 horas activo
  7. 7 Un ciclón tropical a miles de kilómetros puede ayudar a batir el récord de calor en León
  8. 8 Una mujer herida tras ser atropellada en un paso de peatones en Trobajo del Camino
  9. 9 Una leonesa en el Jubileo de Roma: «Mis cuatro abuelos han sido mi pilar fundamental»
  10. 10 Dos heridos tras quedar atrapados en un choque entre dos turismos en Boñar

Publicidad

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Comentar es una ventaja exclusiva para registrados

¿Ya eres registrado?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

leonoticias El conflicto entre Alfonso VIII de Castilla y Alfonso IX de León destruyó el Castro de los Judíos

El conflicto entre Alfonso VIII de Castilla y Alfonso IX de León destruyó el Castro de los Judíos