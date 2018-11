La colección 'Grafikalismos' se consolida con la publicación de su cuarto volumen Página del volumen. José Manuel Trabado, director del Área de Publicaciones de la ULE, presentó en Santander la obra 'Las claves de The Spirit', de Eduardo Martínez-Pinna LEONOTICIAS Jueves, 29 noviembre 2018, 18:53

El Área de Publicaciones de la Universidad de León (ULE) ha editado, en colaboración con Eolas Ediciones, la cuarta obra de la colección Grafikalismos, 'Las claves de The Spirit' de Eduardo Martínez-Pinna. El Ateneo de Santander sirvió de escenario la semana pasada para presentar el nuevo título de una colección «que está empezando a forjarse un espacio dentro de la crítica especializada y que, desde el ámbito académico, presta atención a lenguajes que hasta hace poco no eran canónicos», señala José Manuel Trabado, director del Área de Publicaciones de la ULE, que asistió a la presentación acompañado de Alberto Torices, diseñador de la colección, del autor y de Yexus, crítico de cómic y escritor especializado.

El libro no solo describe la gestación y trayectoria del célebre justiciero enmascarado desde su nacimiento en el año 1940, sino los avatares de Will Eisner a la hora de comercializarlo, la singularidad de su contenido y los mecanismos expresivos que le hicieron único. 'The Spirit' se publicó en aquella década como un encarte que se adjuntaba con la prensa, y forjó en el marco de unos diez años un gran puñado de páginas memorables «que el lector que se acerque a ellas no podrá olvidar». Por sí sólo ofrece la coartada perfecta para el nacimiento de este completo estudio de Eduardo Martínez-Pinna quien suma esta publicación a su dilatada trayectoria como crítico de cómic. 'El rescate emocional de un clásico: Prince Valiant, la obra cumbre de Hal Foster', sus prólogos de la edición antológica del Tarzán dibujado por Russ Manning, y sus colaboraciones en los libros 'Tebeosfera', 'Las Revistas Infantiles', o la enciclopedia 'Del tebeo al manga', son algunos de los títulos generados por Martínez-Pinna los últimos años.

José Manuel Trabado explica que lo que se ha pretendido con la colección Grafikalismos es «crear un espacio para dar cabida a los estudios sobre aquello que podríamos denominar 'narración gráfica' con la vocación de situarse entre la frescura y la enjundia académica, de ensayar cierta heterodoxia que mire cara a cara y sin complejos tanto a la cultura popular y sus imágenes como a las prácticas gráfico-narrativas más experimentales».

Del horror a la enfermedad

Los anteriores títulos de la colección Grafikalismos han sido 'Bernie Wrightson. La expresión del horror' de Jesús García Sierra, Yexus quien subraya que «solo el talento de un autor especial puede infundir elegancia a un universo de imágenes que suscitan atracción y repulsión a partes iguales»; 'Diez ensayos para pensar el cómic' donde Ana Merino reflexiona sobre «la importancia que tuvieron los tebeos en el imaginario de la infancia y la juventud española del franquismo» y el tercer libro titulado 'Imágenes de la enfermedad en el cómic actual' de Inés González Cabeza.

Este trabajo trata de dar visibilidad a las infinitas posibilidades del cómic «para hablarnos de la enfermedad desde perspectivas tan dispares como la ficción, la autobiografía y el relato clínico, las cuales han despertado el interés de una nueva generación de humanistas médicos que consideran que las narrativas gráficas pueden proporcionar a pacientes y cuidadores, un mejor entendimiento del fenómeno patológico en todas sus dimensiones».