leonoticias - Noticias de León y provincia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

El científico César de la Fuente y el ingeniero Sergio Boixo, las propuestas a Doctor Honoris Causa en León

El Consejo de Gobierno reconoce «la brillante trayectoria y el prestigio de ambos investigadores» y elevará la propuesta al Claustro de Doctores para su aprobación definitiva

Leonoticias

Leonoticias

León

Miércoles, 22 de octubre 2025, 12:43

Comenta

El Consejo de Gobierno de la Universidad de León aprobó este miércoles las propuestas de concesión del grado Doctor Honoris Causa al ingeniero Sergio Boixo Castrillo, director de computación cuántica de Google, y al científico César de la Fuente Núñez, doctor catedrático en la Universidad de Pennsylvania, de los que destacaron su «brillante trayectoria y prestigio académico», como «referentes mundiales en sus respectivos campos».

La rectora de la ULE, Nuria González, calificó de «excepcional» la contribución que tanto Sergio como César están realizando al avance del conocimiento, así como «su capacidad para inspirar futuras generaciones y su estrecha vinculación con los valores de la Universidad de León.

«Es un orgullo contar con un egresado como César de la Fuente, referente internacional en la aplicación del uso de la Inteligencia Artificial para el desarrollo de nuevos medicamentos, y con un leonés como Sergio Boixo, que mantiene una estrecha vinculación con nuestra universidad y lidera desde Google el avance de la computación cuántica», añadió.

Noticias relacionadas

Santiago A. López Navia, Premio Nacional de Poesía González de Lama 2025

Santiago A. López Navia, Premio Nacional de Poesía González de Lama 2025

Antonio Colinas celebra el medio siglo de su gran obra: «Fue la confirmación de mi voz»

Antonio Colinas celebra el medio siglo de su gran obra: «Fue la confirmación de mi voz»

El leonés Miguel Ángel Santos Guerra, doctor honoris causa por la Universidad de Oviedo

El leonés Miguel Ángel Santos Guerra, doctor honoris causa por la Universidad de Oviedo

Aprobación definitiva al Claustro de Doctores

En este sentido, la rectora destacó que ambos son «ejemplos de excelencia científica y de compromiso con el conocimiento» y, por tanto, «claramente merecedores de esta distinción que reconoce no solo sus logros individuales, sino también los valores que representan para la comunidad universitaria».

Reunión del Consejo de Gobierno de la ULE este miércoles 22 de octubre.

Tras la aprobación en Consejo de Gobierno, ambas propuestas se elevarán para su aprobación definitiva al Claustro de Doctores, que previsiblemente se reunirá el próximo 17 de diciembre. De salir adelante, el cuadro de Doctores Honoris Causa por la ULE alcanzaría las 59 personas distinguidas, tras el nombramiento en el año 2024 de Manuel Atienza Rodríguez, Dionisio Llamazares Fernández y Laura María Lechuga Gómez, hasta ahora la única mujer distinguida por la ULE con este reconocimiento.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Una joven de 21 años herida tras ser atropellada en León
  2. 2 El acusado de matar a su madre: «Las voces me decían que era un clon y estaba secuestrada»
  3. 3 Una empresa leonesa, obligada a pagar 5.300 euros por un despido encubierto
  4. 4 El crimen de la calle Pedro de Dios: 31 puñaladas y un corte mortal de 13 centímetros
  5. 5 Desaparecen los pañales donados en Ponferrada por la Dana y almacenados en el rocódromo
  6. 6 El nuevo centro de Tráfico en León duplicará la capacidad de exámenes teóricos y concentrará los prácticos
  7. 7 San Isidoro: de un asalto «similar» al Louvre a un Santo Grial blindado
  8. 8 Los conductores de La Palomera inauguran de forma oficiosa el nuevo aparcamiento
  9. 9 Estudiantes de informática y otros ciclos están sin internet ni programas todo el curso
  10. 10 La iglesia más antigua de León volverá a abrir como espacio expositivo sobre Semana Santa

Publicidad

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

leonoticias El científico César de la Fuente y el ingeniero Sergio Boixo, las propuestas a Doctor Honoris Causa en León

El científico César de la Fuente y el ingeniero Sergio Boixo, las propuestas a Doctor Honoris Causa en León