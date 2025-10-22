El científico César de la Fuente y el ingeniero Sergio Boixo, las propuestas a Doctor Honoris Causa en León El Consejo de Gobierno reconoce «la brillante trayectoria y el prestigio de ambos investigadores» y elevará la propuesta al Claustro de Doctores para su aprobación definitiva

El Consejo de Gobierno de la Universidad de León aprobó este miércoles las propuestas de concesión del grado Doctor Honoris Causa al ingeniero Sergio Boixo Castrillo, director de computación cuántica de Google, y al científico César de la Fuente Núñez, doctor catedrático en la Universidad de Pennsylvania, de los que destacaron su «brillante trayectoria y prestigio académico», como «referentes mundiales en sus respectivos campos».

La rectora de la ULE, Nuria González, calificó de «excepcional» la contribución que tanto Sergio como César están realizando al avance del conocimiento, así como «su capacidad para inspirar futuras generaciones y su estrecha vinculación con los valores de la Universidad de León.

«Es un orgullo contar con un egresado como César de la Fuente, referente internacional en la aplicación del uso de la Inteligencia Artificial para el desarrollo de nuevos medicamentos, y con un leonés como Sergio Boixo, que mantiene una estrecha vinculación con nuestra universidad y lidera desde Google el avance de la computación cuántica», añadió.

Aprobación definitiva al Claustro de Doctores

En este sentido, la rectora destacó que ambos son «ejemplos de excelencia científica y de compromiso con el conocimiento» y, por tanto, «claramente merecedores de esta distinción que reconoce no solo sus logros individuales, sino también los valores que representan para la comunidad universitaria».

Ampliar Reunión del Consejo de Gobierno de la ULE este miércoles 22 de octubre.

Tras la aprobación en Consejo de Gobierno, ambas propuestas se elevarán para su aprobación definitiva al Claustro de Doctores, que previsiblemente se reunirá el próximo 17 de diciembre. De salir adelante, el cuadro de Doctores Honoris Causa por la ULE alcanzaría las 59 personas distinguidas, tras el nombramiento en el año 2024 de Manuel Atienza Rodríguez, Dionisio Llamazares Fernández y Laura María Lechuga Gómez, hasta ahora la única mujer distinguida por la ULE con este reconocimiento.

