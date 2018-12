Cathy Claret llevará su música al Albéitar De origen francés y muy vinculada a la cultura gitana, ofrecerá un concierto de flamenco-pop el viernes 14 de diciembre a las 21:00 horas en el Teatro El Albéitar LEONOTICIAS León Jueves, 13 diciembre 2018, 18:10

El Área de Actividades Culturales de la Universidad de León (ULE) ha programado para el viernes 14 de diciembre, a las 21:00 horas en el Teatro El Albéitar, la actuación de flamenco-pop a cargo de Cathy Claret, que estará acompañada por José Ubago González (guitarra, teclados, bajo y coros) y por Eduardo Espin Pachecoi (guitarra flamenca).

Cathy Claret es probablemente una de las mujeres con mayor influencia en las nuevas generaciones de artistas musicales femeninas. De origen francés y muy vinculada a la cultura gitana, Claret tuvo que pelear fuerte para hacerse con un hueco en el masculinizado mundo de la música, en dónde empezó sus pasos musicales fundando la 'Bel Canto Orchestra', junto a célebres como Pascal Comelade o Pierre Bastien. Compositora, multi-instrumentista, la artista francesa nunca se acomodó, y fue esencial en el desarrollo de esa aventura musical.

«Yo era muy rebelde, -ha declarado Cathy Claret-, pero no rebelde porque sí, sino porque quería hacer las cosas a mi manera y esto a veces está mal visto (sobre todo en aquella época, en la que había mucho clasicismo). Se prefería a gente más maleable y previsible. No acepté estas cosas, pero quiero dejar claro que siempre he sido muy perfeccionista en mi trabajo. A mí me gusta la libertad, hacer los discos que quiero y con quien me apetezca. No creo que sea mucho pedir. Se van a reeditar mis dos primeros discos para mí es un suceso histórico: estos discos se vendieron en medio planeta, pero aquí en España casi no queda constancia. Ya mezclaba el caló con guitarras flamencas, algo de cha-cha-cha y una voz muy 'french touch'. A finales de los 80 no había mucha gente haciendo esto».

Relacionada en años posteriores con Raimundo Amador, fue el guitarrista quién popularizó junto a BB KING un tema compuesto por Cathy Claret, titulado 'Bolleré', que se hizo muy conocido en todo el mundo.

Son muchos los artistas que han declarado públicamente la influencia de la artista francesa, gente como Benjamin Biolay, Nouvelle Vague, Finley Quaye, Sly and Robbie o Kahimi Karie, no han escondido la impronta que Claret ha dejado en su música. Recientemente, artistas como Maika Makovski o Soleá Morente, no han dudado en elogiar la trayectoria y la personalidad irreductible de Cathy.

Las entradas tienen un precio de seis euros y se podrán adquirir en la taquilla del teatro a partir de las 20:30 horas (Los miembros de la comunidad universitaria se podrán beneficiar de un descuento del 50% previa presentación del Carné Universitario y DNI).