Autores de cómic actual debatirán sobre narración gráfica en un curso de verano Carlos Spottorno, Cristina Durán y Javier de Castro ofrecerán conferencias en el seminario que se celebrará del 9 al 11 de julio en la Colegiata de San Isidoro

La Universidad de León (ULE), en colaboración con el Grupo de Estudios sobre Cómic y Narración Gráfica (Greconagra), organiza dentro del programa estival UniLeon 2019 un curso sobre 'Tendencias de la narración gráfica contemporánea', que tendrá lugar los días 9, 10 y 11 de julio en la Real Colegiata San Isidoro de León. Se trata de la primera vez que el cómic y la ilustración forman parte de las actividades estivales de la Universidad de León (ULE) después de siete años de ausencia en el programa.

El curso contará con ponencias impartidas por varios de los investigadores del cómic más reconocidos del panorama universitario español, con la presencia de tres importantes autores de cómic español actual como Cristina Durán, Carlos Spottorno y Javier de Castro. Los principales objetivos del programa, ofertado bajo la dirección de José Manuel Trabado, profesor del Departamento de Filología Hispánica, se centran en mostrar la versatilidad de los recursos expresivos de la narración gráfica contemporánea, analizar las tendencias actuales y valorar el nuevo status cultural adquirido por la narración gráfica y conocer la evolución de las formas gráfico-narrativas y su relación con la búsqueda de nuevos públicos.

Carlos Spottorno desarrolla su labor profesional como fotógrafo, ha sido ganador de un European Press Prize en 2019 por un reportaje en forma de cómic, y es coautor de La Grieta, un cómic periodístico sobre las vidas de las personas que lo arriesgan todo por emigrar a Europa. Cristina Durán, es autora del afamado cómic 'El Día 3', sobre el accidente de metro de Valencia en julio de 2006. También ha firmado, junto a su marido, Miguel A. Giner Bou, los cómics 'Una posibilidad entre mil' y 'La máquina de Efrén', que versan respectivamente, sobre el nacimiento de su primera hija y su diagnóstico con una parálisis cerebral, y sobre el proceso de adopción de su segunda hija. Javier de Castro, artista leonés, Premio Autor Revelación en el Salón del Cómic de Barcelona 2016 y miembro de la asociación de ilustradores PILA, es autor, entre otros, del cómic sobre cáncer de mama 'Que no, que no me muero', y 'Larson. El hombre con más suerte del mundo', basado en las peripecias de un participante en un concurso televisivo estadounidense de los años ochenta que desafió al azar y conmocionó a todo el país.

El precio de la matrícula es de 40 euros, cantidad que se reduce a 30€ para estudiantes de la ULE y desempleados. Los participantes podrán convalidar 1'5 crédito ECTS de libre configuración curricular y los interesados pueden formalizar la inscripción en la Unidad de Extensión Universitaria, en el Edificio El Albéitar, a través del teléfono 987 29 19 61, o a través del formulario del curso en la web de la ULE